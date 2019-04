La fiscal general del Estado se querellará contra Carme Forcadell por prevaricación y desobediencia

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha trasladado este lunes las instrucciones al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada. La querella será por los posibles delitos de prevaricación y desobediencia al haber permitido que se debatieran y votaran las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.

Es la consecuencia del acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional (TC), que el pasado 6 de octubre estimó de forma unánime la petición del Gobierno a raíz de la aprobación por el Parlament de Cataluña, el pasado 27 de julio, de la resolución que dio inicio al denominado proceso de ruptura.

El ejecutivo argumentaba que la presidenta de la cámara, Came Forcadell, incumplía su deber de acatar las decisiones del tribunal. Aunque el TC explicó en su auto que no se consideraba llamado a resolver si la conducta de Forcadell era constitutiva o no de infracción penal, sí podía poner los hechos en conocimiento del fiscal a fin de que éste, si lo estimaba pertinente, promoviera el ejercicio de las acciones penales que considerara procedentes.