El PP presenta el aval de 1,2 millones de euros por la fianza del caso Bárcenas

El PP ha presentado el aval por la fianza de 1,2 millones de euros solicitada por el juez José de la Mata como responsable civil subsidiario sobre la supuesta caja B del partido, según han informado fuentes del PP. Según las mismas fuentes el PP ha presentado el aval de la fianza "al no haber tenido respuesta del juez al recurso" que el partido presentó contra esta decisión.

El pasado 23 de mayo, José de la Mata dio diez días al PP para abonar 1,2 millones de euros en concepto de fianza como responsable civil subsidiario por el caso Bárcenas sobre la supuesta caja B del PP, en vista de que otros acusados no habían pagado las suyas.

El juez ordenó entonces al PP abonar esta cantidad al comprobar que no habían sido satisfechas la totalidad de las fianzas reclamadas como responsables civiles directos a los principales acusados -los extesoreros del PP Luis Bárcenas (8,9 millones de euros), Álvaro Lapuerta (8,9) y Cristóbal Páez (7,4)- ni la del despacho de arquitectos Unifica, el que reformó la sede del PP en la calle Génova y que debía pagar 4 millones.

El 26 de mayo, el PP recurrió la fianza solicitada, alegando que el Juzgado de José De la Mata no ha tenido en cuenta los bienes ya depositados por algunos de los responsables directos.

"Habiéndose afianzado un total" de 15,6 millones de euros por parte de los acusados, el PP no entiende "por qué dicha cuantía no afectó, como necesariamente debería haberlo hecho, a las cuantías requeridas a esta parte", que "no se vieron reducidas ni en un céntimo de euro", señalaba el partido en el recurso de reposición contra esa decisión.

Como no ha habido respuesta del juez sobre este recurso, el PP ha entregado ya el aval de la fianza.