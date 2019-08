La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha recomendado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que abandonde la "reunionitis" que lleva a cabo para obtener una "foto" y que se tome "en serio" la labor de conformar un gobierno en España, que es "lo que necesitan los españoles".

Desde el Museo de Historia de la capital, la vicealcaldesa ha indicado que "la reunionitis no es siempre la respuesta", y que "hay que reunirse cuando se tienen objetivos, ánimo de negociar, pero reunirse por reunirse no sirve de nada, puede dar una foto, pero no da un gobierno para España".

"Más que informar de que se reúne nos gustaría que hubiera resultados de esas reuniones. Nos damos cuenta de que no dan resultados", ha lamentado, para pedirle a continuación "más seriedad" y que "se dé cuenta del papel que está llamado a desempeñar porque así lo han decidido los españoles". Y es que, en opinión de Villacís, "parece que todo el mundo tiene la culpa de que no haya gobierno menos él".

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha insistido este domingo en que el PP "no se va a mover del lugar donde le han situado los españoles" y ha incidido en que "no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Vamos a seguir ejerciendo una oposición firme coherente y con sentido de Estado", ha afirmado.

Además, ha recomendado a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que "se ponga a trabajar y que intente desbloquear la situación con aquellos que ya elegido como aliados".

Así, ha recomendado a Calvo que "se ponga a trabajar en los problemas reales de los ciudadanos porque los datos de la desaceleración económica están ahí; porque hemos conocido que el mes de julio ha sido el peor desde 2008".

"El PP lo deja claro con nitidez: No vamos facilitar la investidura de Sánchez, vamos a ejercer hasta el final una labor de oposición firme, coherente y manteniendo, eso sí, la mano tendida para llegar a pactos de Estado", ha afirmado Pablo Montesinos.