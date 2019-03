Posada pide que se resuelva "cuanto antes" y de forma "urgente" el aforamiento del Rey

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha reclamado que se resuelva de forma "urgente" y "cuanto antes" el aforamiento del Rey Juan Carlos que, a su juicio, debería mantener su inmunidad en cuestiones de ámbito político "como ha tenido siempre". "Me gustaría que el Rey en las cuestiones políticas tuviera una inmunidad como ha tenido siempre", ha destacado Posada.

Cree que el sentimiento monárquico es mayoritario

El presidente del Congreso ha defendido que se proteja "cuanto antes" a don Juan Carlos con el aforamiento, del que gozan, por ejemplo, los 350 diputados, porque lo contrario sería una "anomalía total".

Ha alertado además de que si alguien decide emprender acciones legales contra el monarca mientras se tramita su aforamiento se habrá apuntado "un tanto" en favor de las tesis republicanas.

Sobre el acto de proclamación de futuro Rey Felipe VI en el Congreso la próxima semana, Posada ha apostado por una ceremonia solemne pero sin excesivas "alharacas" que quizás no puedan gustar a todos los ciudadanos. "No me preocupa nada que en el acto de proclamación no haya una gran explosión ciudadana", ha dicho.

En cualquier caso, el presidente del Congreso cree que el sentimiento monárquico es mayoritario entre los ciudadanos aunque hacen menos ruido que los que defienden un sistema republicano.

"Me gustaría que el Rey en cuestiones políticas tuviera una inmunidad, como siempre"

No ha querido opinar si deberían asistir Don Juan Carlos y Doña Sofía a la ceremonia, ya que es una cuestión que no depende del Congreso, que este miércoles debatirá y votará por una amplia mayoría la ley orgánica de abdicación.

Una votación pública y en voz alta de cada uno de los diputados que, reconoce Posada, quizá pueda causar algún problema al PSOE, en medio de un debate interno sobre la necesidad de un referéndum sobre Monarquía o República.