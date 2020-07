La Policía afronta con "bastante preocupación" la concentración del sábado en Sol

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, ha explicado que se preparan para la concentración que va a llevar a cabo el movimiento 15M en la Puerta del Sol este sábado con "bastante preocupación.

Ha aclarado además que, de acuerdo con lo estipulado por la Ley, los miembros del movimiento no van a exceder el plazo de tiempo otorgado por la Delegación del Gobierno.

"Nos preparamos con bastante preocupación porque ya estamos oyendo voces que dicen que no se va a respetar lo que está pactado. Nos parece que el derecho de reunión que está contemplado en nuestra Constitución en ningún caso prevé concentraciones de tan largo periodo de tiempo, por lo tanto es positivo que se haya concedido. Dicen que van a acampar y estar más tiempo del establecido, eso qué duda cabe que va a generar problemas, problemas que se van a solventar con la alta presencia policial", ha explicado.

Al respecto, ha recalcado que entre 2.500 y 3.000 policías del sindicato van a velar por la seguridad en la Puerta del Sol. A su juicio es un número "suficiente" para evitar que se puedan producir incidentes graves por parte de los que "pretenden crear problemas", cuando se cumple un año del nacimiento del Movimiento 15-M, cuyos integrantes permanecieron acampados más de dos meses en la céntrica plaza madrileña.

"El movimiento no va acampar porque no se le va a permitir que acampe. Lo que está autorizado es lo permitido y lo que no, va a ser combatido. Con esa fuerte presencia policial se puede evitar con total normalidad que esta gente pueda acampar. Bastaría que dos filas de compañeros de antidisturbios echaran la gente a los lados de la plaza para evitar acampar", ha agregado.