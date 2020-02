Polémicas declaraciones de Nora Baños, candidata de Podemos, "El Islam es feminista e inventó la Seguridad Social"

La candidata de Unidas Podemos a las pasadas elecciones europeas, Nora Baños, ha asegurado que el islam es "feminista" e inventó la Seguridad Social.

En una entrevista en el podcast Frecuencia I-vaginaria, presentado por la activista trans Tina Reci, explicó que "el profeta Mahoma impulsó la Seguridad Social, el voto femenino o el fin de la esclavitud".

"Entonces había un contexto en el que no había leyes, normativas, las mujeres y los hombres no tenían derechos, había esclavitud. Me gusta hablar de esto. ¿Qué hizo el Islam a través del Corán? Pues dar derechos a las mujeres y a los hombres. ¿Cuál fue el principal derecho que dio? La Seguridad Social. Segundo: el derecho al voto, ¿hace cuántos años en España tenemos derecho al voto? En el Islam hace 1.500 años que tenemos derecho al voto, y como esto muchísimas cosas", ha asegurado.

También resaltó las ayudas que las madres tienen en el Islam: "Si una mujer se queda embarazada y quiere cuidar de su hijo durante el periodo de lactancia tiene derecho a cobrar un sueldo a jornada completa y trabajar solo media jornada. ¿Dónde se habla de esto en esta sociedad con un pensamiento puramente eurocéntrico?".