Podemos tacha de "intolerable" la decisión de Llarena y Ciudadanos cree que la fuga de Rovira ha motivado la prisión preventiva

El líder de los comunes en el Parlament, Xavier Domènech, ha calificado de "absolutamente intolerable" la decisión del juez del Supremo Pablo Llarena de decretar prisión para varios dirigentes independentistas, y ha reclamado una "respuesta unitaria y transversal".

Llarena ha acordado esta tarde prisión incondicional para el candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.

En rueda de prensa en el Parlament, Domènech ha considerado que la resolución del juez Llarena supone una "intromisión" en la soberanía de la cámara catalana. "Es una actuación absolutamente desproporcionada y absolutamente intolerable, que afecta a los derechos y libertades de los representantes políticos y, por tanto, a los derechos de toda la ciudadanía, tanto de los que les han votado como de los que no les hemos votado", ha dicho el presidente del grupo de Catalunya en Comú-Podem.

Según Domènech, Cataluña "está viviendo desde hace días las horas más oscuras de la historia del país", algo que hoy "se ha confirmado de forma brutal" con el ingreso en prisión de estos cinco dirigentes independentistas. Por ello, el líder de los comunes ha reclamado "acciones" y "respuestas unitarias, transversales y democráticas" para "reafirmar la soberanía del Parlament y el conjunto de los derechos de todos los ciudadanos".

"Hay que combatir la ola del autoritarismo" y el "marco general de retroceso de derechos y libertades tanto en Cataluña como en España", ha dicho Domènech para defender la necesidad de constituir este "bloque unitario, transversal, catalanista y ampliamente democrático".

Rivera considera que la fuga de Rovira provoca la prisión preventiva

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado que la huida al extranjero de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha hecho que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya decretado este viernes el ingreso en prisión incondicional de cinco líderes independentistas catalanes.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Rivera ha indicado que "la fuga de Marta Rovira para huir de la Justicia provoca la prisión preventiva por riesgo de fuga a los exconsejeros del gobierno golpista de Puigdemont".

El juez Llarena, que instruye la causa por el proceso separatista, ha enviado a prisión al candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell ante el riesgo de fuga y de reiteración delictiva en los delitos por los que les ha procesado este mismo viernes.

El Ministerio Público ha argumentado ante el magistrado que existe riesgo de fuga en el caso de todos ellos y que esta circunstancia se ve agravada por el hecho de que Rovira no haya acudido este viernes a la sede judicial tras haberse marchado de España.

Iglesias tacha la decisión de Llarena de indecente

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha rechazado este viernes la decisión de Pablo Llarena. "Es indecente que mientras los corruptos disfrutan de la más escandalosa impunidad, dirigentes catalanes vayan a la cárcel o se exilien", ha criticado en un mensaje que ha difundido en Twitter.

En su mensaje, el líder del partido morado también ha defendido la necesidad de que el conflicto catalán se resuelva "políticamente, con diálogo y escucha" y "no a la fuerza". "Queremos a Cataluña en una España fraterna", ha asegurado.

Podemos siempre ha rechazado el encarcelamiento de los impulsores del procés -a los que califica de "presos políticos"- y la "judicialización" del conflicto catalán, y así ha vuelto a ponerlo de manifiesto Iglesias este viernes tras conocer la decisión de Llarena.

El Gobierno respeta la decisión judicial

El Gobierno evita hacer comentarios sobre la decisión del juez del Tribunal Supremo y se limita a expresar su respeto hacia ella. Fuentes del Ejecutivo han informado de que Rajoy conoció la decisión de Llarena en el Palacio de la Moncloa tras regresar de Bruselas al término de la reunión del Consejo Europeo.

En Moncloa estaba también la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha presidido la reunión del Consejo de Ministros debido a la ausencia de Rajoy para asistir a la cumbre de líderes europeos.

Las fuentes citadas no han hecho más comentarios sobre el envío a prisión de esos dirigentes independentistas, y ante la decisión que pueda adoptar ahora el presidente del Parlament, Roger Torrent, respecto a si mantiene o no el pleno de investidura de Turull convocado para este sábado, han instado a esperar acontecimientos. No obstante, se han remitido a las palabras pronunciadas por Rajoy en la capital belga al ser preguntado en conferencia de prensa por las decisiones que podría adoptar Torrent si Turull era enviado a prisión.

El jefe del Ejecutivo ha confiado en que Torrent tome "las decisiones ajustadas a derecho" que correspondan en cada momento. Rajoy permanecerá en Moncloa durante el fin de semana después de haber anulado el viaje que tenía previsto emprender a Angola debido a la situación política en Cataluña.