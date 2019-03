Podemos pide a sus candidatos "pasar página" y centrarse en las elecciones de mayo tras la crisis abierta

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que espera que la reunión de este sábado con todos los candidatos y líderes autonómicos sirva para "pasar página" y para centrarse en ganar las elecciones de mayo, tras la crisis que se ha abierto en el partido, a su juicio, por la "ambición personal" del que fuera su candidato en la Comunidad de Madrid Íñigo Errejón.

"Han sido dos días muy tristes pero espero que hoy podamos pasar página y mirar al futuro, que empieza por la campaña de mayo de este año para ganar en la mayoría de Comunidades y Ayuntamientos", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación antes de que comenzara el que es el primero encuentro del Comité de Campaña, al que no asistirá Errejón al no ser reconocido ya por Podemos como su candidato.

En este sentido, Echenique ha asegurado que es "vital" tener buenos resultados en mayo, y ha asegurado que espera que el desafío de Errejón y el golpe que ha supuesto para Podemos no les afecte en mayo, sobre todo con el riesgo que existe, a su juicio, de que avance la extrema derecha.

"Espero que no, confío en que la gente de nuestro país es inteligente, si no yo no estaría en política, si yo pensara que no se percibe la realidad. Yo creo que la realidad tiene mucho que ver con el acuerdo de Presupuestos, la subida del salario mínimo, y yo creo que la gente eso lo ve y por eso valorará cada formación política, no en función de los discursos, no en función de las personas sino del proyecto político y de lo que hacemos", ha remachado.