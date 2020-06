Podemos se plantea tomar la iniciativa y llamar al PSOE si Sánchez no mueve ficha

La secretaria general del grupo parlamentario de Podemos en el Congreso, Carolina Bescansa, ha avanzado este viernes que se están planteando tomar la iniciativa y llamar al PSOE para retomar las negociaciones tras el previsible rechazo del Congreso a la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, en la segunda votación, en la que su formación reafirmará su 'no'.

"Es verdad que institucionalmente le corresponde al PSOE tomar la iniciativa pero sí, lo estamos valorando", ha asegurado en declaraciones a los medios en el Congreso, tras señalar que lo primero que esperan de los socialistas tras la votación de esta tarde, en la que no van a cambiar el sentido de su voto, es "recibir una llamada del PSOE para abrir desde ya una mesa de negociación".

No obstante, si los socialistas no toman la iniciativa, lo harán ellos, pues consideran necesario retomar las negociaciones "en el punto exacto en el que las dejaron" antes de que Podemos decidiera levantarse de la mesa tras sellar el PSOE su acuerdo de legislatura con Ciudadanos, basado en un documento con medidas "incompatibles" con sus proyecto.

Dado que dicho acuerdo sigue vigente y, según Bescansa, el PSOE "no ha modificado ni una coma ni una sola letra", Podemos se va a mantener esta tarde en el 'no'. "Si no se modifican las condiciones que dieron lugar a un desenlace que fue votar que 'no', no cabe esperar que vayamos a cambiar nuestra posición por una situación en la que nada ha cambiado", ha reafirmado.

De este modo, Podemos ha obviado el documento 'Una mayoría para el cambio' hecho público por el PSOE este viernes, en el que recoge 140 propuestas de su acuerdo con Ciudadanos que, según los socialistas, comparten "más de 200 diputados". Según el partido morado, "no ha ocurrido nada nuevo desde el miércoles por la tarde", pues el resto de medidas siguen sobre la mesa.

Preguntada sobre si esperan que la llamada del PSOE se produzca antes de la votación de esta tarde, Bescansa ha señalado que aunque sería una buena noticia, "no tiene pinta". "Pero ojalá recibamos esa llamada ahora mismo y podamos empezar a trabajar desde ya mismo", ha apostillado.

Retomar la negociación donde se dejó

En lo que Podemos sí confía es en que el periodo de dos meses que se abrirá esta tarde tras la segunda votación de investidura y el previsible "fracaso" de Sánchez en formar gobierno sirva para arrancar una "nueva etapa" en la que el PSOE "se ponga más a la tarea" y se siente "en la mesa de negociación lo antes posible".

"En esa mesa de negociación lo que hay que empezar es a discutir las cosas en el punto exacto donde lo dejamos, que fue en el debate sobre las condiciones laborales de nuestro país", ha reiterado, para apuntar que, por ejemplo, el PSOE debe rectificar su propuesta de subida del Salario Mínimo, fijada en el acuerdo con Ciudadanos en un 1%, cuando "hace cuatro meses se comprometió a subirlo 44 euros al mes".

Asimismo, Bescansa ha afirmado que esa negociación deberá llevarse a cabo "con tiempo, con calma y con las ideas más claras sobre qué modelo económico, de crecimiento y de recuperación tiene el PSOE en la cabeza".

"Por ahora el único modelo que hemos conocido del PSOE, suscrito por Ciudadanos, es el mismo que el del Ibex 35, y nosotros no hemos venido aquí para hacer mestizaje con el modelo económico del Ibex 35", ha apostillado.