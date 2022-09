Podemos carga contra Ayuso tras declarar tres días de luto oficial en Madrid por la muerte de Isabel II

Podemos carga contra Isabel Díaz Ayuso tras haber decretado tres días de luto oficial, desde este viernes hasta el próximo lunes 12, por el fallecimiento de Isabel II la pasada tarde.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, en la tarde de este jueves, poco después de conocer la muerte de la reina británica, anunció que las banderas de toda la región ondearían a media asta "en señal de condolencia". Además, la fachada de la Real Casa de Correos, sede de la presidencia del Gobierno autonómico, permanecería iluminada con los colores de la bandera británica como homenaje póstumo a la monarca más longeva de la historia de Reino Unido, que ascendió al trono en 1952.

Ante el anuncio del Ejecutivo autonómico, la formación morada ha anunciado su rechazo alegando no entender esta decisión y asegurando que no les parece nada adecuado. "Poco tiene que ver con la Comunidad de Madrid", ha expresado la portavoz de Podemos en la Asamblea regional, Carolina Alonso.

Asimismo, Alonso ha cargado contra Ayuso por no haber decretado el luto oficial ni haber realizado un homenaje tras la muerte de la escritora y columnista Almudena Grandes el pasado 27 de noviembre. "Queremos enviar las condolencias a la familia y amigos de la reina Isabel II, pero también decir que no nos parece muy adecuado que la presidenta haya decidido decretar tres días de luto oficial por una monarca extranjera y no haya tenido a bien, por ejemplo, realizar ningún tipo de homenaje o ni siquiera acudir al funeral de una escritora emblemática madrileña como Almudena Grandes", ha afirmado en una entrevista este viernes, marcado por la muerte de la reina británica que ha abierto las portadas de la prensa internacional y ha provocado la reacción de numerosos políticos.

Ayuso, a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, calificó a la monarca como "una mujer icónica del S. XX, que supo reinventarse al XXI, al tiempo que le imprimía su sello personal. Símbolo de continuidad, estabilidad, de una comunidad de pueblos y de fe repartida por el mundo entero".

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid asegura que el anuncio del decreto de tres días de luto "son las típicas cuestiones en las que pone el foco la presidenta de la CAM que no nos parecen muy adecuadas".

Andalucía también decreta un día de luto

El presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, ha anunciado en la mañana de este viernes la declaración de un día de luto oficial en la comunidad. Tendrá lugar desde las 12:00 horas de este viernes hasta la misma hora de mañana sábado. En ese período, la bandera de Andalucía "ondeará a media asta como muestra de respeto y afecto al pueblo británico", ha expresado en su cuenta oficial Moreno.

Bolsonaro decreta también 3 días de luto

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha decretado también tres días de luto en todo el país ante la muerte de Isabel II, "un símbolo de liderazgo y estabilidad para su país y para el mundo".

"Muchas veces, la eternidad nos sorprende, quitándonos aquellos que más amamos, pero hoy fue la eternidad la sorprendida, con la llegada de Su Alteza y Reina del Reino Unido. Que Dios la reciba en su infinita bondad y consuele a su familia y al pueblo británico", ha expresado el mandatario brasileño en sus redes sociales.