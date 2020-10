El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, considera que las acusaciones contra él en el llamado 'caso Dina' quedarán en nada y por lo tanto ni se plantea dimitir. Todo lo relaciona con el acoso contra él por parte de la derecha, que saben que no van a volver a gobernar "en muchísimos años" por su proximidad con Vox.

La interpretación de las decisiones judiciales de acuerdo a los intereses políticos es una constante entre los partidos. También cuando es el momento de dimitir ante unas acusaciones, dependiendo de que hablen de dirigentes de su partido o de los adversarios. En el caso de Podemos, una modificación de su código ético ha resultado muy oportuna para Iglesias, incluso aunque el Tribunal Supremo decida investigarlo por los posibles delitos que apunta la investigación de la Audiencia Nacional: denuncia falsa, daños informáticos y descubrimiento y revelación de secretos.

El código del primer Podemos

En 2014 Podemos aprobó que sus cargos públicos e internos tenían que renunciar desde el mismo momento que un juzgado les imputara, lo que ahora se llama investigar. Y se aludía a los delitos afectados: corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos o urbanísticos.

El código de Podemos en el Gobierno

Como resultado de la última asamblea, en mayo de 2020, actualmente solo se exige la dimisión cuando se decida llevar a juicio al investigado, cuando se convierta en procesado. Y si son delitos de corrupción.

Las varas de medir

El líder del PP, Pablo Casado, ha denunciado que la imputación del exministro y exsecretario general del PP Ángel Acebes en el caso de la salida a Bolsa de Bankia ocupara "25 portadas" y, sin embargo, ahora no tenga repercusión mediática su absolución. "Hombre, no hay derecho", ha proclamado, para añadir que no puede haber distintas varas de medir al exigir ejemplaridad a los políticos, por eso ha solicitado al vicepresidente, Pablo Iglesias, que ahora "cumpla su vara de medir" tras pedir el juez del 'caso Dina' al Tribunal Supremo que lo investigue: "Cada partido tiene su vara de medir. Lo que no puede ser es que los que están en el Gobierno exigieran dimisiones por ser testigo y ahora diga que hay que respetar la presunción de inocencia. ¿Y la nuestra? ¿Aquí solo hay presunción de inocencia si eres de Podemos?", se ha preguntado, para añadir que "aquí solo hay presunción de inocencia" si uno es de Podemos porque si una persona es del PP está "crucificada".