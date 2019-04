Podemos no aceptará la oferta del PSOE si mantiene su pacto con Ciudadanos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha respondido al líder del PSOE, Pedro Sánchez que "no es serio" que les envíe varios documentos que son un "corta y pega" de su pacto con Ciudadanos, en los que además esconde "las medidas más vergonzosas". "El PSOE nos envía varios documentos que son un corta y pega de su pacto con C's, escondiendo las medidas más vergonzosas.

Podemos no se plantea aceptar ninguna oferta del PSOE que no suponga revisar los términos del pacto que los socialistas han suscrito con Ciudadanos, que consideran que consolida las medidas económicas de austeridad y no acomete una política social que garantice la recuperación de derechos.

Por eso, según explican fuentes de Podemos, su posición en el debate de investidura no va a variar y mantienen su decisión de votar no en la primera y en la segunda votación, y no contemplan en ningún caso la abstención.

De esta forma responde la formación morada después de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, haya anunciado que mismo va a hacer una nueva oferta de pacto a los partidos de izquierda, Podemos, sus confluencias, IU y Compromís, una oferta de pacto para que apoyen esta semana su investidura que será "coherente" con el acuerdo firmado con Ciudadanos.

El PSOE nos envía varios documentos que son un corta y pega de su pacto con Cs, escondiendo las medidas más vergonzosas. Esto no es serio — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 29 de febrero de 2016

En este sentido, el responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha insistido en que "difícilmente va a ser posible" un acuerdo sobre una propuesta que "cuadre" con el documento que han firmado PSOE y Ciudadanos.

Un documento ante el que Podemos mantiene una "profunda discrepancia", ya que no plantea en su opinión una política social avanzada que sirva para recuperar "los derechos erosionados" durante los cuatro años de legislatura del PP y consolida "una suerte de austeridad light", en palabras de Álvarez.

Desde la Secretaría Política del partido, que dirige Íñigo Errejón, se recuerda además a Sánchez que el proyecto que plantea es el mismo que ha hecho hundirse al Partido Laborista irlandés al pactar con el centro liberal y aplicar medidas de austeridad.

El informe de la Secretaría Política insistía en que lo que hay es un documento suscrito por PSOE y Ciudadanos, pensado para que se sume el PP, y que no deroga "la reforma laboral, ni la Lomce, ni la ley mordaza".

Sin embargo, en la nueva [[LINK:DOCUMENTO|||a3document/2016/02/29/DOCUMENTS/01301/01301.pdf|||oferta que ha presentado el PSOE propone a Podemos]], sus confluencias, IU y Compromís derogar el actual marco educativo (Lomce), cuando en un principio solo planteaba paralizar el calendario de implantación, y aprobar una ley que promueva en España todas las lenguas como patrimonio común.

Asimismo, hace hincapié en la supresión de los puntos más controvertidos de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', lo que aparecía con una redacción distinta en el acuerdo con C's. A En Comú Podem, el PSOE promete aprobar una ley que defienda en España todas las lenguas, pero no hace ninguna referencia a la demanda del referéndum en Cataluña. En ninguno de los documentos, los socialistas hablan de derogar la reforma laboral.

Sánchez responde a Iglesias que de Podemos depende que haya un "gobierno del cambio"

El secretario general del PSOE ha respondido a través de Twitter al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que de su partido "depende" que pueda constituirse un "gobierno del cambio".