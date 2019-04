El PNV insiste al Rey en que ve difícil apoyar al PP y tampoco garantiza respaldar al PSOE

El Rey ha completado por la tarde la segunda jornada de su nueva ronda de consultas políticas al recibir al portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien ha tenido ocasión de exponer la posición actual de su partido, que ve serias dificultades para apoyar al PP y tampoco garantiza de antemano un respaldo al PSOE. Nueve días después de su anterior encuentro con Felipe VI, Esteban ha saludado sonriente al Monarca en el salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela con un espontáneo "¿Qué tal?, buenas tardes" y se ha reunido con él en su despacho tras posar brevemente ante los medios gráficos.

Al igual que tras su primera reunión con don Felipe, el parlamentario vasco no tiene intención de comparecer ante los medios informativos, si bien, hace dos días, explicó en el Congreso a los periodistas que el PSOE no tiene garantizado automáticamente el apoyo de su partido y pidió a las grandes fuerzas políticas que impulsen un diálogo sin "líneas rojas". En su opinión, los líderes de los partidos que aspiran a formar gobierno deben acudir a sus citas con el jefe del Estado "con los deberes hechos", tras haber hablado discretamente con otras formaciones y disponer ya de posibilidades de acuerdo que poder exponer al Monarca.

Una vez perfilado un acuerdo entre ellos es cuando estos grandes partidos se deben dirigir a formaciones como el PNV, que, con seis escaños, puede ser "decisiva" en algunas combinaciones, pero "en otras no", precisa Esteban, quien aclara que su partido mantiene conversaciones con todos menos con Ciudadanos, ya que esa fuerza política no está dispuesta a darle "ni agua". En todo caso, el portavoz nacionalista vasco quiere dejar claro que el discurso del PP debería ser "bastante diferente" al de los últimos cuatro años para que el PNV pudiera plantearse apoyar a Mariano Rajoy, lo que no significa que por ello vaya a respaldar automáticamente al socialista Pedro Sánchez en una votación de investidura.

La reunión con Aitor Esteban ha cerrado la agenda diaria del Rey en esta segunda jornada de su segunda ronda de consultas parlamentarias, que el jefe del Estado decidió abrir el pasado viernes después de que Rajoy declinara su ofrecimiento para someterse al pleno de investidura como líder de la fuerza política más votada. Ante esta situación, la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas planteó al Rey la necesidad de buscar una fórmula jurídica que permita convocar nuevas elecciones aunque previamente no haya una votación de investidura, si bien el presidente del Congreso, Patxi López, ha descartado pedir informes jurídicos al respecto porque está convencido de que Felipe VI propondrá un candidato.