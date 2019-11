El PP pide que se aclare cómo se acata la Constitución ante la apertura de la legislatura

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, que envíe una carta a los diputados elegidos en los comicios del pasado 10 de noviembre para informarles de cuáles son las fórmulas que pueden utilizar para adquirir la condición plena de diputado que contempla el Reglamento de la Cámara y evitar así las distintas 'coletillas' que algunas de sus señorías pronunciaron al inicio de la pasada legislatura y que, a su juicio, incumplieron los límites constitucionales.

Casado ha avanzado que su partido ha enviado una carta a Batet con la que pretende evitar que en la sesión constitutiva del nuevo Congreso, prevista para el 3 de diciembre, se vuelva a repetir lo ocurrido en esa mismo sesión de hace más de seis meses, cuando algunos diputados, según el 'popular', "vulneraron" la legalidad institucional al acatar la Constitución con fórmulas distintas a los habituales "sí juro" o "sí prometo". Por la democracia y los derechos sociales", clamaron algunos diputados de Unidas Podemos; "Por España", dijo el presidente de Vox, Santiago Abascal; o los 'clásicos' "por imperativo legal" que pronuncian siempre los nacionalistas del PNV o los independentistas de Bildu, Esquerra Republicana o Junts. Pero, además, los diputados de Esquerra y Junts, entre los que se encontraban el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los otros tres presos del procés de Junts, prometieron la Constitución por imperativo legal y lo hicieron, además, "con lealtad" al mandato del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Pendiente del Tribunal Constitucional

Tanto el PP como Ciudadanos presentaron sendos recursos de amparo al Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Congreso --con mayoría del PSOE y Unidas Podemos-- de dar por válidas esas fórmulas, pero el Alto Tribunal ni siquiera ha admitido aún a trámite dichos escritos. Para evitar una "humillación" similar a la de la pasada legislatura, los 'populares' reclaman a Batet que deje claro a los electos la jurisprudencia constitucional para que sepan cómo tienen que formular su juramento o promesa de la Constitución, requisito indispensable para adquirir la condición plena de diputado. El presidente de los 'populares' ha subrayado que el máximo intérprete de la Carta Magna avala expresamente el uso de la fórmula "por imperativo legal", pero que otras fórmulas, como las utilizadas por algunos parlamentarios en abril, no eran válidas. Además, Casado ha pedido a la presidenta que la jornada de la constitución del Congreso ponga todos los medios necesarios, personales y técnicos, para que los acatamientos puedan ser recogidos con precisión y sin problema alguno en las actas taquigráficas y así puedan trasladarse al Diario de Sesiones. Con esta propuesta, el PP quiere que el órgano rector de la Cámara no se ampare después, como hizo en la pasada legislatura el PSOE y Unidas Podemos, en que no se pueden tomar medidas en este sentido al no haberse podido escuchar la literalidad de todos los acatamientos o al resultar ininteligibles por haberse pronunciado en una lengua distinta del castellano. Asimismo, los 'populares' quieren que Batet, o la persona que ocupe la Presidencia del Congreso, informe de forma individualizada a cada electo, después de cada juramento o promesa, si la fórmula utilizada se ajusta o no a derecho, y si, por tanto, ha adquirido o no la condición de diputado.

¿Y en el Senado?

Además, también quieren que antes de finalizar la sesión constitutiva, la Presidencia dé cuenta a la Cámara de qué diputados no han adquirido la condición para invitarles a abandonar el hemiciclo, como el presidente del Congreso en el año 1989, Félix Pons, hizo con los diputados de Herri Batasuna al no utilizar la fórmula oficial para acatar la Constitución. Casado, que ha apuntado que harán la misma petición en el Senado, ha advertido a Batet o a su posible sucesor de que pueden enfrentarse a sanciones administrativas o legales en caso de que den por válidos unos juramentos contrarios a la legalidad vigente.