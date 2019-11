Pere Aragonès sobre los cortes de carreteras: "Celebro que la gente pueda manifestarse"

El vicepresidente de la Generalitat y dirigente de ERC en ausencia de Oriol Junqueras -en la cárcel-, Pere Aragonès, ha declarado en Onda Cero que "los gobiernos deben defender los derechos de todos los ciudadanos" y que cortar una carretera "es una forma de protesta, siempre que se haga de forma pacífica". Es más, da a entender que las protestas de estos días en las carreteras y calles de Cataluña terminarían si se abre una negociación política con los independentistas: "La mejor forma de que este impacto no continúe es que la política haga espacio para que canalice los problemas". Aragonès insiste en que "vamos a ejercer nuestra obligación para abrir espacios de dialogo y negociación para encontrar soluciones políticas a lo que es un problema político".

A preguntas de Carlos Alsina sobre si su trabajo no es mantener las carreteras libres y que se pueda circular, el vicepresidente de la Generalitat responde que sí, que es su trabajo, "a la vez que es parte del trabajo garantizar que el que quiera manifestarse lo haga en seguridad, es una ponderación de derechos". Y recuerda otras movilizaciones en las que también se cortaron calles, como los taxistas en la Gran Vía de Barcelona. Dice que "celebro que haya gente que se pueda manifestar", lo que lleva a que Alsina le indique si celebra que se corten carreteras, y responde: "No, celebro que haya gente que quiera ejercer su derecho reconocido a la libre manifestación".

"Llevar al Código Penal el conflicto aleja el acuerdo"

No quiere entrar en detalles sobre la negociación de la investidura de Pedro Sánchez, ya que dice que no ha comenzado, peroy no adoptar decisiones de tipo judicial (sentencias, penalización del referéndum de autodeterminación): "Todo lo que sean soluciones penales nos aleja del acuerdo".

Aragonès insiste en el derecho a la autodeterminación como solución, porque sino el conflicto se cronificará y defiende que los catalanes decidan sobre su futuro y "que se acate lo que decidan".