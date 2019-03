Pedro Sánchez: "No tengo miedo a ningún partido político"

Pedro Sánchez, en una entrevista en Espejo Público después de su viaje a Estados Unidos en el que fue muy comentado que se perdió por el GPS, y de que líderes políticos como Pablo Iglesias se valiera de ello para parodiarlo, ha dicho que el líder de Podemos "ha hecho de la mentira su forma de hacer política", ya que "se presentó con un programa electoral del cual ahora reniega, prometió una renta básica, y ahora calla, dijo no pagar la deuda pública, y ahora no dice nada" ya que "confunde la realidad con sus deseos".

En opinión de Sánchez, "el PSOE es el partido de siempre y renovado", pues con Felipe González se representó la España de los derechos y con Zapatero la de las libertades, "ahora el gran reto es hacer la España de las posibilidades".

En opinión de Sánchez, hay tres elementos importantísimos que deben cambiarse. en primer lugar, "hay que crear buen empleo: ahora en España un millón de los contratos creados tienen duración de 20 horas a la semana". En segundo lugar, "hay que luchar contra la desigualdad", y en tercer lugar "hay que rearmar moralmente el sistema político y democrático".

"Pablo Iglesias es un político que miente sistemáticamente".

Sánchez apunta que "Rajoy es el fraude electoral claramente" y "hay una alternativa, que es la de Podemos, que es más la de 'no sabemos', que no sabemos ni qué harán con la Semana Santa", ha ironizado Sánchez, quien cree que "Rajoy y Pablo Iglesias padecen lo mismo, la mentira política".

Respeto a los votantes de Podemos, Sánchez ha querido alertarles de "los engaños de sus dirigentes". Sobre si va a pactar con Iglesias en las Autonómicas no da un sí ni un no, y cree que "hay que hacer esa pregunta a Podemos y al PP porque quien va a ganar las elecciones es el PSOE".

Sánchez subaraya que "voy a decir a los españoles lo que necesitan saber y lo que vamos a hacer. El PSOE es un partido de izquierda, socialdemocráta que mira al centro", y apunta que "mi principal adversario es el PP y Mariano Rajoy. si ha habido un partido que ha hecho oposición a Rajoy ha sido el PSOE, nuestro adversario es el PP porque representa la derecha".

Asegura que "las elecciones pondrán a cada cual en su lugar", ya que, en alusióna Iglesias, "no se necesitan líderes que en función de las encuestas digan sí a la renta básica universal y ahora digan que no" y subraya que "no tengo ningún miedo a ningún partido político".

Recuerda que ellos han propuesto para la gente parada con hijos una prestación no contributiva, una reestructuración de la deuda hipotecaria de familias en riesgo de deshaucio y también para aquellos autónomos con problemas. "Es importante tener políticos con convicciones", matiza.

Asimismo, cree que es necesario "religitimizar la Constitución española", pero "me niego que sea tildada de corrupta como plantea Iglesias".

Pacto antiterrorista PP-PSOE

Sobre el pacto antiterrorista que pactó PP y PSOE, Sánchez asegura que se hizo "en defensa de la libertad de todos", ya que "tenemos que estar por encima de las diferencias ideológicas y lograr acuerdo entre todos los partidos políticos".

Sánchez considera que "la amenaza yihadista es muy real y nosotros si entramos en el acuerdo era para preservar la libertad de los ciudadanos". En su opinión "en vez criticar el pacto antiterrorista, Podemos y otros deberían unirse".