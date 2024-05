Sánchez reivindica su receta para Cataluña: "Teníamos razón con el perdón y el reencuentro"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo el lunes en privado, a los miembros de la ejecutiva del PSOE, que el resultado electoral en Cataluña les daba la razón. Y este jueves, Sánchez ha verbalizado en un foro sobre fondos europeos organizado por 'elDiario.es' su creencia de que los electores han validado su receta para la comunidad, tras cerrar "una década de división y resquemor", ha asegurado.

Es la primera reflexión pública de Sánchez tras la victoria de su candidato, Salvador Illa, "en votos y escaños". "Va a abrir, sin duda alguna, un tiempo nuevo de entendimiento y de convivencia, de colaboración y de prosperidad", ha afirmado.

Sánchez ha lamentado que ese logro "lo hemos hecho solos", con una oposición "destructiva" y "absolutamente furibunda" ante las iniciativas como la ley de amnistía.

"Teníamos razón quienes hemos defendido desde el principio que la superación de conflictos pasados se hace apostando por el perdón y por la generosidad, por la convivencia y por el reencuentro entre catalanes y entre catalanes y el resto de compatriotas españoles", ha subrayado.

Sánchez ha añadido que "en política, los problemas se resuelven afrontándolos de frente, sin rehuirlos ni cronificarlos ni mucho menos exacerbarlos", como cree que hizo el anterior gobierno del PP.

Críticas a la oposición

Para el presidente, la derecha está "rendida" ante la ultraderecha, y ha acusado al Partido Popular de calcar los mensajes de Vox. También ha señalado la división entre las filas populares acerca de si el "procés" ha terminado. Critica Sánchez que algunos lo "añoran".

"Es esperpéntico escuchar a los supuestos defensores de la unidad de España añorar en sus declaraciones el procés catalán", ha dicho, considera irónico ver como el PP "no se pone de acuerdo ni consigo mismo. Los que dicen que el procés ha muerto en Cataluña, en Madrid dicen que está más vivo que nunca. Los que en Cataluña no hablan ni de indultos ni de amnistiar, no lo han hecho durante la campaña electoral", ha señalado.

"Defender la democracia"

Además de reivindicar "el modelo de éxito español" ante el empuje de la "coalición reaccionaria" de la derecha y la ultraderecha en el mundo, Sánchez ha agradecido el ejemplo de grandes empresas alemanas que han pedido frenar el voto de la ultraderecha en su país, y ha insistido en su petición a los empresarios españoles: "Que las empresas se impliquen en la defensa de la democracia".

Este mismo jueves, tras la intervención del presidente, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, manifestó, a preguntas de los periodistas sobre la iniciativa de las empresas alemanas: "Me gustaría que desde el punto de vista de la actividad económica y empresarial se pusiera en valor lo importante que es contar con la estabilidad de las instituciones, con el respeto al derecho y el respeto a las personas".

La economía, "como un cohete"

Sánchez también hizo un repaso por los logros de su política económica, a la que atribuye "una nueva prosperidad, un modelo de éxito" que ha fundamentado en que haya más empleo, mayor crecimiento que la media europea, menor desigualdad y más convivencia".

Por eso, ha dicho, "algunos se sorprendieron de que dijera que la economía española iba como una moto”. Ahora, dice, "va como un cohete", y ha apuntalado su afirmación con datos como que nunca había habido en España tantas personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social, nunca tantas mujeres habían tenido un empleo, y la tasa de paro juvenil, aunque sigue siendo alta, se encuentra en mínimos históricos.

Todo eso ha permitido a España, según Sánchez, "navegar en un entorno complicado con su propio rumbo y tener éxito".

Tras destacar el perfil de Teresa Ribera, candidata a las elecciones europeas, Sánchez ha destacado que mantendrá su proyecto político: "El rumbo lo vamos a mantener por convicción y porque los logros obtenidos demuestran que vamos en la buena dirección".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com