Pedro Sánchez pide a Íñigo Urkullu y a Quim Torra que acudan a la Conferencia de Presidentes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mandado sendas cartas al lehendakari, Iñigo Urkullu, y al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, en la que les pide que acudan de manera presencial a la Conferencia de Presidentes que se celebra el próximo viernes en La Rioja. En las misivas, Sánchez ha trasladado a los dos presidentes autonómicos la "necesidad" de esta reunión, en la que el jefe del Ejecutivo informará del plan de reconstrucción que surgió del acuerdo entre los líderes europeos.

Primera tras el estado de alarma y con los rebrotes en alza

El lehendakari comunicó en los últimos días que no tenía previsto acudir a La Rioja porque considera que se debe convocar anteriormente la Conferencia Mixta del Concierto Vasco. Sánchez responde que comprende "las cuestiones" que le ha manifestado Urkullu, pero, tras rogarle "que comprenda las circunstancias que ha sufrido el país", añade "que no le quepa la menor duda" de su "firme compromiso" con su celebración "en el plazo más breve posible". Quim Torra había pedido participar de manera telemática poniendo como razón de su ausencia física la situación epidemiológica de Cataluña. En la carta le dice que tiene la voluntad de ser sensible a las necesidades y peticiones de las administraciones autonómicas pero pide la "misma comprensión" hacia el esfuerzo que está haciendo para "arbitrar los distintos intereses" para conseguir un sistema que permita "garantizar la solidaridad entre territorios".

Varios presidentes de comunidades han criticado las reuniones telemáticas que han tenido durante el estado de alarma por entenderlas poco operativas, con una sucesión de intervenciones en las que básicamente se les informaba de decisiones ya tomadas.Tras el último Consejo de Ministros, el Gobierno informó que quería que estas reuniones fueran mensuales.