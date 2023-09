Pedro Sánchez niega que el caso Rubiales dañe la marca España y califica de "ejemplar" la reacción de las jugadoras

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha ensalzado la "reacción ejemplar" de las jugadoras de la Selección Española Femenina de Fútbol ante las "actitudes y discursos bochornosos" del presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. De esta forma ha negado que "los lamentables sucesos" hayan perjudicado a España.

"Creo realmente que la marca España es la reacción ejemplar de las jugadoras de la selección española de fútbol y la reacción espectacular de la sociedad española, que ha dicho junto a ellas 'se acabó' y ese 'se acabó' es con todas las consecuencias, también para los dirigentes que se han visto involucrados en estos lamentables sucesos", ha subrayado en un acto del PSOE en Málaga.

"Nuestras jugadoras han ganado dos veces, una en el campo y luego dando una lección al mundo de igualdad"

Así se ha referido un día después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) iniciara un procedimiento para sancionar a Luis Rubiales por dos infracciones contra el decoro sin ver abuso de autoridad en el beso en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso. También por los gestos obscenos que realizó en el palco durante la final.

Fue un mundial en el que "nuestras jugadoras han ganado dos veces, una en el campo y luego dando una lección al mundo de igualdad entre hombres y mujeres".

El secretario general del PSOE ha querido recalcar que "España es un país feminista" atravesado por una "ola gigante imparable" de mujeres que han decidido "no volver a someterse nunca más a los hombres, a sus novios, a sus maridos, a sus jefes, a presidentes de federaciones deportivas. Se acabó".

Ante ello, Sánchez ha resaltado que las mujeres cuentan con "millones de hombres comprometidos para lograr esa igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres". Pero que, según ha reconocido, se trata de un ámbito en el que "quedan muchísimas cosas por hacer".

Luis Rubiales acusa al Gobierno de "presionar" en su contra

El presidente suspendido de la RFEF ha acusado al Gobierno de forma velada por, a su juicio, empeñarse "en tomar parte y presionar" en su contra. "Me preocupa especialmente que algunos de quienes deben proclamar y contribuir a garantizar la separación de poderes en nuestro país, se empeñen en tomar parte y presionar en mi contra, en lugar de dejar que la Justicia actúe con todas las garantías, manteniéndose al margen. Durante todo este periodo he sufrido un linchamiento político y mediático sin precedentes del que me he mantenido totalmente al margen. No solo a nivel nacional, sino mundial", ha dicho.