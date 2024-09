Pedro Sánchez pedirá en la ONU la implicación en la lucha contra los bulos y el fortalecimiento de las democracias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. La agenda tiene previsto que este lunes se reúna con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, y también con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres.

Se espera la presencia de unos veinte jefes de Estado o de Gobierno de todos los continentes que pondrán en común cómo fortalecer las democracias y combatir los extremismos en un debate en el que fuentes del Gobierno apuntan a que no puede faltar el análisis de un problema como el de la desinformación, los bulos y la transparencia de las democracias.

Será el miércoles cuando el presidente Sánchez intervendrá en la Asamblea General de la ONU. Lo hará por primera vez desde que España reconociera a Palestina como Estado.

No obstante, este martes expondrá la forma de enfrentarse a los extremismos y la necesidad de poner coto a la desinformación en un foro que ha auspiciado junto al presidente de Brasil, Lula da Silva.

Contra los bulos y fortalecimiento de las democracias

Pedro Sánchez y Lula da Si actuarán de anfitriones de la apuesta común que sus gobiernos firmaron este sábado en Nueva York en una declaración conjunta por la que se comprometen a facilitar la participación de los jóvenes en la política como un elemento frente al autoritarismo y la desinformación.

Trasladará a la ONU el mensaje que le ha llevado a impulsar el denominado Plan de Acción Democrática, para que la comunidad internacional se implique contra losbulos y la desinformación con el objetivo de fortalecer las democracias y combatir los extremismos. Un plan aprobado en el Consejo de Ministros y que el Ejecutivo de Sánchez tiene previsto aplicar en los tres años de legislatura.

Guerra en Ucrania y los ataques en Oriente Medio

Otro de los temas que se debatirá en la ONU será la guerra de Ucrania. Volodimir Zelenski llega a EE.UU. y anuncia el "plan de victoria". Pide más misiles de largo alcance y poder utilizarlos en territorio ruso.

"Haremos todo lo posible para lograrlo. Conseguir armas para defender nuestra independencia y nuestro pueblo. Desplegar la diplomacia para consolidar el apoyo de nuestros socios y obligar a Rusia a firmar la paz", pronunciaba el presidente ucraniano.

Otro de los puntos a tratar será el recrudecimiento de los ataques en Oriente Medio. La defensa de la democracia será por tanto uno de los tres ejes de la agenda del presidente del Gobierno en la ONU junto a la apuesta por la paz en medio de conflictos como los de Ucrania y Oriente Medio, y el desarrollo sostenible.

España considera que la solución al conflicto es la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina, que convivan en paz y seguridad y espera que haya más países que se sumen al reconocimiento de Palestina como Estado. En medio de la escalada de la tensión en Oriente Medio, con los ataques de Israel en Líbano, se prevé que vuelva a hacer una llamada a la contención.

Sin reunión con Biden

De momento, en la agenda de Pedro Sánchez no hay prevista ninguna reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que abrirá la sesión del martes, y es difícil que Sánchez pueda asistir a la tradicional recepción del presidente de Estados Unidos porque se prevé que coincida con su intervención ante la Asamblea General de la ONU.

El martes también participará en un foro económico con especial atención a Latinoamérica además de copresidir junto a Lula el acto en defensa de las democracias. Acudirá a una cena organizada por ONU mujeres y la iniciativa 'He For She', que en su décimo aniversario le ha distinguido por su compromiso por la igualdad y que contará con la actriz y embajadora de Anne Hathaway.

El miércoles, además de tomar la palabra ante la Asamblea, asistirá a una reunión de la cúpula de la Internacional Socialista y participará en una sesión abierta del Consejo de Seguridad de la ONU convocada por la presidencia eslovena sobre el liderazgo para la paz.

