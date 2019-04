Pedro Sánchez: "La investidura será en las primeras semanas de marzo"

¿Cómo ha ido la reunión con el Presidente en funciones? Hemos visto mucha frialdad. Por un instante nos ha parecido ver que usted ha intentado darle la mano.

Sí, he intentado darle la mano pero desgraciadamente no él no ha visto mi gesto. Ha sido una anécdota desgraciada. Pero, lo cierto, es que el Presidente del gobierno en funciones me ha estrechado la mano en privado y nos hemos saludado cordialmente. Y, al final, este asunto ha sido la anécdota en los medios de comunicación. Pero ha sido una reunión útil y cordial. Y creo que agradecida por la opinión pública española porque es importante que los dos principales partidos políticos del país tengamos una relación normal, podamos dialogar y hablar de cuestiones importantes para los españoles.

Pero, ¿por qué ha sido útil, qué han acordado?

Ha habido tres partes en la reunión. En la primera, yo le he manifestado algo que me parece muy importante: Y es que el Partido Socialista, cuando ha estado en la oposición, ha sido leal con el Partido Popular en el gobierno en los asuntos de estado. Yo, como líder de la oposición, propuse el pacto contra el terrorismo yihadista , que fue firmado por la mayoría de grupos parlamentarios, y por tanto tenemos que preservar esa unidad de los demócratas contra el terrorismo. También tenemos que preservar la unidad contra el desafío soberanista. Y en tercer lugar también he tendido la mano para la reforma constitucional que espero se pueda abrir paso durante esta legislatura.

Con lo cual, lo que le quiero decir es que ha sido útil porque hemos garantizado, y así me lo ha hecho saber el presidente del gobierno en funciones, que esos asuntos de estado van a preservarse tal y como desean los españoles

¿Está usted en un escenario de pacto o de elecciones?

Yo estoy en un escenario de pacto. Estoy trabajando desde hace más de diez días para intentar formar gobierno. Creo que las elecciones serían un fracaso de la política.

¿Cuál es el gobierno que está buscando?

Con la formaciones que han expresado los españoles la voluntad de cambio. Creo que Ciudadanos, Podemos, el Partido Socialista, en menor medida Izquierda Unida son formaciones que representamos la voluntad de cambio de millones de españoles. Y creo que tenemos que entendernos. La elección no es si tengo que optar por Podemos o Ciudadanos. La elección que tomó el Partido Socialista hace ya unos cuantos meses fue que el Partido Socialista no iba a apoyar al Partido Popular. Y, en consecuencia, iba a liderar ese gobierno del cambio.

¿Qué está más cerca la opción de Podemos o de Ciudadanos?

Tengo que decirle que durante estos diez días hemos tenido conversaciones con el PNV con Unidad Popular Izquierda Unida con Compromis, con Coalición Canaria. Creo que hay mimbres suficientes para formar ese gobierno progresista. Y también le dije al señor Iglesias que tiene la puerta abierta, que yo no voy a vetar ni a cerrar la puerta a ninguna formación que exprese la voluntad de cambio de millones de españoles y mucho menos al señor Iglesias.

Yo tenía dos opciones cuando el Rey me mandató para intentar formar gobierno. Podría haber hecho como el sr. Rajoy, no haberme presentado o haber declinado ir a la investidura y en consecuencia situar a España en una situación de bloqueo y de desgobierno que creo no se merecen los españoles. O, en un contexto muy complejo, intentarlo, intentar sacar a España de esta situación de bloqueo e intentar formar un gobierno progresista y reformista. En eso estoy, le dedico muchas horas al día. Y lo que espero es que el resto de fuerzas políticas haga lo propio.

A mí me gustaría que consensuáramos en que cosas estamos de acuerdo y en que cosas estamos en desacuerdo. Que el gobierno que se forme haga esas cosas en las que estamos de acuerdo, y que el Parlamento consensue la opinión mayoritaria de todas las fuerzas políticas en aquellas cuestiones en las que estamos en desacuerdo.

Hoy el PP ha pedido que la fecha de investidura sea el próximo día 22 ¿Cuándo va a ser la fecha de la investidura?

Cuanto antes, pero me resulta curioso que el señor Rajoy y el Partido Popular, que han estado casi cuarenta días con la agenda vacía, no hayan movido un dedo, no hayan hecho ninguna propuesta a ninguna formación política, y por tanto hayan contribuido al bloqueo de la situación política en nuestro país. Y yo, que esto desbloqueando la situación, se le ponga una fecha tan temprana. Yo dije que iba a intentar formar gobierno cuanto antes, lo estoy intentando y le anuncio que yo espero que a finales de este mes ya tenga los acuerdos, que eventualmente podamos tener, cerrados. Yo creo que en las primeras semanas de marzo será la investidura y que los acuerdos los tendremos cerrados a finales de este mes.