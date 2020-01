Pedro Sánchez abandona el 'en funciones' y ya es presidente del Gobierno. El secretario general del PSOE ha conseguido, en segunda votación del debate de investidura, el respaldo de la mayoría del Parlamento.

Sin sorpresas en la votación pública y por llamamiento y tan solo por dos votos, el candidato socialista ha sido respaldado por 167 'síes', ha cosechado 165 'noes' y 18 abstenciones. PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias, BNG y PNV han ratificado la investidura frente a Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Coalición Canaria, Navarra Suma, Foro, JxCat, CUP y PRC. ERC y EH Bildu se han abstenido.

Pedro Sánchez ha utilizado sus diez minutos reglamentarios durante el debate de investidura de este martes para pedir a "la derecha" que "acepten la realidad" y "abandonen el berrinche" un "berrinche" que según Sánchez "daña la convivencia".

En su turno en el atril, Pedro Sánchez ha pedido la confianza de la cámara y ha manifestado que "sin Parlamento no puede haber gobierno democrático, pero sin gobierno electo tampoco puede funcionar un parlamento. Y, sin gobierno electo y sin parlamento es evidente que nuestro sistema democrático se resiente."

Apelando a que es "inadmisible" que se repita la situación de "bloqueo" vivida hasta el momento, Pedro Sánchez se ha comprometido a que una vez concluida la sesión " será el momento oportuno para buscar mecanismos para que ese vacío que hemos vivido no se vuelva a repetir. Manifestar mi compromiso de buscar con los distintos grupos fórmulas para facilitar en el futuro la formación de mayorías de gobierno frente a las mayorías de bloqueo".

Además ha indicado "va a gobernar en España una coalición progresista porque así lo han decidido los españoles y porque así lo va a decidir la mayoría parlamentaria de esta Cámara".

La sesión ha sido corta, pero intensa tanto en el tono como en los gestos. Quizás la intervención más emotiva ha sido la de Pablo Iglesias que con su "gracias Aina, por estar aquí" ha conseguido que diputados de diferentes formaciones se pusiesen en pie aplaudiendo a la política morada que por motivos de salud faltó a la sesión anterior. Este agradecimiento lo repitió Montse Bassa de ERC durante su turno de palabra y también Inés Arrimadas.

Precisamente la diputada de ERC, Montserrat Bassa, hermana de la política independentista presa Dolors Bassa, ha espetado en su discurso: "Me importa un comino la gobernabilidad de España". De hecho, ha asegurado que, por su parte, personalmente "habría votado no" a la investidura, pero que optarán por la abstención porque creen "en la palabra frente a la violencia" y por la "empatía" que le recomiendan sus compañeros presos.

Santiago Abascal comenzó su turno de palabra condenando "el repugnante asesinato que ayer un hombre cometió contra su mujer y su hija de 3 años", apelación a la que contestó Pablo Iglesias para echarle en cara que hay "violencia que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres".

Los "Viva España" y "Viva el Rey" también han estado presentes tanto en el discurso del líder de Vox como cuando Pedro Sánchez citó a Manuel Azaña para finalizar su intervención. También en tono irónico, Joan Baldoví preguntó a Abascal "en nombre de quién cobraba" Santiago Abascal cuando estaba en aquel "chiringuito para no hacer nada". El representante de Compromís cambió su consejo: "Señores, me equivoqué con la tila. Ustedes no necesitan tila, ustedes necesitan una cosa que se da en las escuelas: educación".

La sombra del tamayazo ha estado rondando la investidura de Pedro Sánchez durante todo el debate. La primera sorpresa la dio Ana Oramas que cuando se pensaba que Coalición Canaria iba a abstenerse en segunda votación, ella sorprendió anunciando que iba a votar que no. Postura que hoy ha mantenido.

Adriana Lastra cerró con su intervención los turnos de palabra. La diputada socialista ha señalado a quienes "han lanzado campañas de"matonismo" y ha defendido a "167 valientes, gente muy honrada y muy digna". Además les ha pedido que "dejen de reivindicarse como constitucionlisas, mientras la pisotean".

La carrera de fondo de Pedro Sánchez hacia Moncloa

Pedro Sánchez llegó a Moncloa después de haber ganado la segunda moción de censura que se presentó contra Mariano Rajoy. La falta de apoyos para respaldar los Presupuestos Generales del Estado que pactó con Unidas Podemos le llevó a tener que adelantar las elecciones.

El PSOE ganó los comicios del pasado 28 abril, sin embargo no fueron capaces de llegar a un acuerdo con ninguno de los partidos de la oposición para conseguir el apoyo necesario para que su candidato fuese investido presidente y las elecciones tuvieron que repetirse.

El 10 de noviembre Pedro Sánchez volvió a ganar las elecciones y en menos de 48 horas, esta vez sí, anunciaba un preacuerdo con Unidas Podemos para tratar de sacar adelante la investidura. El debate dio comienzo el pasado día 4 de enero y es ahora en la segunda votación cuando Sánchez consigue más 'síes' que 'noes'.