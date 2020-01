Las presiones para que los partidos a favor de Sánchez voten 'no' a su investidura se han recrudecido en las últimas horas y han dado lugar a alianzas insospechadas como Xosé Manuel Beiras, el histórico líder nacionalista gallego, del BNG, que ayer pedía por Twitter a la CUP que no se una a PP, Cs y Vox y no vote que no a Sánchez en la investidura de hoy.