Pedro Sánchez: "No hay ningún acuerdo con ERC, pero será dentro de la legalidad"

Pedro Sánchez no quiere opinar sobre los movimientos de los sindicatos a favor de un gobierno progresista o la carta del Círculo de Empresarios proponiendo un entendimiento con PP y Ciudadanos. Insiste en la idea de que "la gobernabilidad no corresponde a la primera fuerza, corresponde a todos", y "espero que cuando tenga la encomienda del rey no se desentiendan las otras fuerzas políticas". Cuando termine esa ronda del rey hablará con todos los partidos y que "los otros asuman también su responsabilidad". Sobre la carta de Inés Arrimadas y las declaraciones de Pablo Casado los emplaza a decidir qué espacio quieren ocupar. En el caso del PP, que repite que no va a colaborar con el PSOE, está "amarrado" a la ultraderecha cuando debe ser u partido de Estado. Y de Cs si quiere ser un apéndice de la derecha o un partido que contribuye a la estabilidad.

Sobre las reuniones con ERC, Sánchez dice que están encaminadas al desbloqueo, por haberse desentendido el PP y Cs. El marco es la Constitución y el estatuto". Por el momento "no hemos llegado a ningún acuerdo, pero siempre estará dentro de la legalidad democrática". Lo mejor, cree, es que se negocie discretamente, pero si hay acuerdo será público. Cuando termine la ronda del rey hablará con todos los partidos y que "los otros asuman también su responsabilidad". He recibido una carta de Inés Arrimadas, pero tendrá qye resolver qué partido es. Y el PP dice que no va a colaborar con el PSOE y está "amarrado" a la ultraderecha.

Sobre la sentencia de los ERE, de la que no había hablado hasta ahora, Sánchez, escuetamente ha dicho: "El PSOE asumió sus responsabilidades hace tiempo".

A favor se soluciones consensuadas en la OTAN

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha pedido impulsar una reflexión sobre el futuro de la OTAN, "desde la cohesión y unidad", para determinar cómo debe ser la Alianza en las próximas décadas para seguir siendo útil a los ciudadanos. Según ha informado el Palacio de la Moncloa, así se ha expresado Sánchez en su intervención en la reunión de líderes de la Alianza Atlántica celebrada en Londres, con motivo de su 70 aniversario, y donde los 29 jefes de Estado y de Gobierno que integran la organización han expuesto su visión de cómo deberían ser, en tiempos de paz, las relaciones a uno y al otro lado del Atlántico. En su intervención en el Consejo del Atlántico Norte, Sánchez ha hecho un llamamiento a modernizar la OTAN y adaptarla a los nuevos desafíos: "Ya no hay retos de seguridad que amenacen a un único país y por ello estamos obligados a comprometernos con soluciones consensuadas a través de un multilateralismo reforzado y eficaz," ha señalado.

España, en 23 misiones de la OTAN e internacionales

Pedro Sánchez ha declarado que Trump ha felicitado a España por su contribución, a pesar del corto presupuesto dedidcado a la defensa. Según el Gobierno, España ha recibido el "reconocimiento" de los aliados por su compromiso de mantener en 2020 su presencia en la misión de defensa antimisil de la OTAN en Turquía. Esta participación, que data de 2015, se traduce en el despliegue de una batería de misiles 'Patriot'. Su renovación fue motivo de especulación cuando Turquía lanzó una operación contra las milicias kurdas en el norte de Siria el pasado octubre. El jefe del ejecutivo en funciones ha señalado que España "es un socio fiable, responsable y solidario" que despliega actualmente más de mil efectivos en operaciones OTAN y es el primer contribuyente en operaciones de la Unión Europea. El Gobierno español pone en valor estas cifras habitualmente para responder a las críticas por el escaso gasto militar español -menos de un 1 por ciento del PIB-. España participa en seis operaciones permanentes de la OTAN además de 17 misiones internacionales: cuatro de Naciones Unidas, 10 de la Unión Europea (seis militares y cuatro civiles), dos misiones bilaterales de apoyo a Francia y una en el marco de la coalición internacional contra DAESH en Irak.

Por otro lado, Sánchez ha animado a los líderes a reforzar los valores democráticos del Tratado del Atlántico Norte y dar prioridad a la Seguridad Humana con especial atención a la Agenda Mujer, Paz y Seguridad de Naciones Unidas, recogida en la Resolución 1325. En este sentido, ha asegurado que España respalda la nueva política de la OTAN para prevenir y responder a la explotación y el abuso sexual, como muestra de "tolerancia cero" de la OTAN hacia estos comportamientos. Sánchez también ha destacado la necesidad de avanzar en la defensa europea, convencido "de que la Europa de la Defensa refuerza el pilar europeo de la Alianza, la complementa y la hace, también, más eficaz".