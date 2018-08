Sánchez garantiza que habrá un acuerdo con las comunidades autónomas para el reparto de menores no acompañados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este sábado que habrá un acuerdo entre las comunidades autónomas para repartir las labores de acogida de los menores extranjeros no acompañados (MENA). El presidente del Ejecutivo ha apuntado que es consciente del gran reto que tiene Andalucía con los más de 3.600 menores extranjeros no acompañados que acoge, después de que desde la Junta andaluza señalaran que "no parece coherente ni sostenible que se acerquen barcos a los puertos con menores a bordo y al mismo tiempo se afirme que ni hay recursos ni posibilidades de repartir la responsabilidad de éstos entre las comunidades por falta de consenso entre ellas".

En declaraciones a los periodistas tras su almuerzo informal de trabajo en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con la canciller de la República Federal Alemana, Angela Merkel, Sánchez ha reconocido que con el actual Gobierno "ha llegado la política migratoria" y en este aspecto ha garantizado que va a haber un reparto de los menores extranjeros no acompañados en el que espera que "se efectúe con una visión compartida".

"En solos dos meses, el Gobierno ha ideado un plan de choque para abordar la crisis migratoria destinando unos 30 millones de euros para fortalecer la acogida de los migrantes, así como establecer un mando único que coordine los flujos migratorios y combata las mafias", ha detallado Sánchez.

Además, ha anunciado que, "si hay presupuestos generales del Estado para 2019 se procederá a rescatar el fondo solidario de migraciones para comunidades autónomas que liquidó el gobierno del PP".