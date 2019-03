Sánchez apuesta por Gabilondo para que Madrid sea 'kilómetro cero' del cambio

Dos semanas después de la destitución de Tomás Gómez y de toda la cúpula del PSM, Sánchez ha acompañado a Gabilondo en su puesta de largo como cabeza de cartel autonómico en un acto en el polideportivo de la Fundación ONCE en el que ha participado también el candidato a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona.

Además de unos 1.500 militantes y simpatizantes, han acudido a la presentación el secretario de Organización del PSOE, César Luena; el secretario de Movimientos Sociales, Pedro Zerolo, y la secretaria de Relaciones Internacionales, Carme Chacón, entre otros dirigentes socialistas y sindicales. Sánchez ha dado las gracias a Gabilondo por aceptar el reto de ser candidato en Madrid como socialista, como madrileño y como ciudadano.

Se ha declarado orgulloso de la federación que logró en los tribunales parar la privatización de la sanidad y ha cargado contra la derecha por haber convertido una comunidad hospitalaria, dinámica y prometedora como Madrid en un lugar cerrado para beneficio de unos pocos, el 10 % de los ciudadanos más pudientes. En este punto, ha apostado por un cambio en valores, convicciones y objetivos para el desarrollo de la Comunidad de Madrid a través de la formación, la industrialización y la economía basada en el conocimiento, la educación y la cultura.

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha entablado su primer contacto con la militancia "muy orgulloso", agradecido por el apoyo del 94,6 % en la consulta hecha a los militantes antes de su designación y "dispuesto" a afrontar el reto. Gabilondo ha reiterado que él es "independiente" -no es afiliado del partido- pero no "indiferente" y ha centrado su discurso en la lucha contra la desigualdad, la injusticia social y la pobreza "vertebral" de expectativas y horizontes que supone el desempleo.

El candidato ha apelado a reforzar el papel de las instituciones públicas contra la pobreza y esa modalidad "tan socorrida" del "subempleo", así como a considerar Madrid más allá de una comunidad "de clientes". Ha apostado por las políticas públicas e instituciones justas que la mayoría, y no solo un partido o un Gobierno, deben "reconstituir" y no "descalificar". Gabilondo ha pedido el apoyo de la mayoría para proponer un pacto intergeneracional a través de un proyecto con equipos realistas y solventes y "no alguien que crea sabérselas todas".

Ha destacado que la sanidad, la educación, las políticas sociales y la cultura son la prioridad, ha reconocido que en la sociedad queda machismo por combatir -"En mí queda todavía (...) y me he fijado que en algún otro también", ha dicho- y ha lamentado la situación de muchos jóvenes que se ven obligados a emigrar.

"Bienvenido a un proyecto que es tuyo, que lo vas a liderar tú", ha recibido a Gabilondo el candidato socialista a la Alcaldía, Antonio Miguel Carmona, que ha comprometido el apoyo del socialismo a "una persona ética, una persona importante, un intelectual, una persona que puede solucionar los problemas". Carmona se ha mostrado convencido de que tanto él como Gabilondo van a ganar las elecciones y ha dado la bienvenida "a una nueva era y una nueva época" en la que ha incluido a Pedro Sánchez, al que ha calificado como "la más importante realidad de la política española".