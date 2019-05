Pedro Sánchez admite que Podemos proponga ministros independientes, pero no que tenga ministros

Pablo Iglesias, ante los empresarios catalanes del Círculo de Economía, ha insistido en que lo mejor es un gobierno de coalición. Pero hay más cosas que quiere negociar con el PSOE.

Las condiciones de Pablo Iglesias

Para apoyar un gobierno de Pedro Sánchez propone: pasar de las 40 a las 34 horas semanales laborales, nuevo marco que transforme la mayoría de contratos en indefinidos y que la temporalidad máxima sea de seis meses. Ha defendido un incremento de la fiscalidad bajando el impuesto de sociedades del 25 al 23 % para pymes que facturen menos de un millón de euros, subiendo el IRPF a las rentas altas (más de 100.000 euros), crear un impuesto a la banca y a las transacciones financieras y reducir el IVA de los productos de primera necesidad. Pablo Iglesias también propone al PSOE la creación de un banco de inversión para la transición tecnológica, un plan de rehabilitación de edificios para la eficiencia energética y un plan nacional para la movilidad sostenible.

No a un gobierno de coalición

La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha asegurado que "Podemos es el acompañante preferente" del gobierno, pero dado que "lamentablemente" no suman mayoría para una investidura, el ejecutivo está abierto a "trabajar líneas diferentes". En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, Celaá ha señalado que el PSOE "se abre a todas las fuerzas del hemiciclo" para trabajar "de manera poderosa" y conseguir acuerdos que sirvan a la estabilidad de las instituciones. "No prevemos no poder trabajar con Unidas Podemos", ha dicho la ministra en respuesta a la advertencia de su líder Pablo Iglesias, que vinculó el apoyo de su grupo a la investidura a la entrada en el Gobierno.

Celaá también ha apuntado la posibilidad de que "entren personas independientes" al Gobierno, incluso si están "designadas por otras fuerzas", pero ha hecho hincapié en que esto "no puede considerarse un gobierno de coalición". En esta línea, ha recordado que se llama gobierno de coalición a aquel que está "configurado por fuerzas que tienen un peso semejante", que juntas configuran una mayoría absoluta, y "no se requeriría el apoyo de ninguna fuerza adicional", situación en la que se encuentran PSOE y Unidas Podemos en el Congreso.

