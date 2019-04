Pedro Quevedo comunica al Rey que Nueva Canarias votará 'no' en la investidura de Rajoy

RONDA DE CONSULTAS DEL REY

El diputado de Nueva Canaria ha añadido que apoyaría unos Presupuestos Generales del Estado si supusieran un "cambio sustancial" y explica que su partido votará 'no' a Rajoy porque no comparte las políticas impulsadas por el PP en sus cuatro años de legislatura y porque no se fía de Rajoy.