Patxi López: "Tenemos que acostumbrarnos que los acuerdos no van a ser unidireccionales"

Patxi López, presidente del Congreso de los Diputados, asegura que "tiene que recuperar el papel de representación del conjunto de la sociedad española, no el subordinado a un Gobierno". Reconoce que tiene que acostumbrarse a que "los acuerdos no van a ser unidireccionales".

Es consciente de que asume "una gran responsabilidad" al presidir una Cámara "en un tiempo donde la ciudadanía ha dicho que su representación va a ser la más plural de la historia". Cosidera que "los acuerdos se producen en circunstancias y situaciones".

"Pedro Sánchez ha puesto encima de la mesa sus propuestas y prioridades, a Rajoy no le he odio decir nada de eso", apunta. Señala que lo que el PSOE no va a hacer es "romper con las reglas del juego y esas no permiten que Podemos tenga cuatro grupos parlamentarios". "No vamos a jugar nunca a romper la democracia y las normas del Congreso de los Diputados", concluye.