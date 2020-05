Patxi López pide disculpas tras los momentos de tensión con Vox: "No he estado a la altura de lo que significa esta comisión"

Tras la tensión durante la Comisión del Congreso para la Reconstrucción tras la crisis del coronavirus, el diputado socialista Patxi López, presidente de la misma ha pedido perdón tras protagonizar un rifirrafe con el portavoz de Vox en el Congreso, Ivan Espinosa de los Monteros, al que ha acusado de tener la "piel muy fina".

"Me gustaría pedir disculpas porque esta mañana no he estado a la altura de lo que es y significa esta comisión. Todo es valorable, pero creo que ha habido expresiones y comportamientos innecesarios y creo que no es lo que la ciudadanía espera de nosotros y de esta comisión, que tiene la obligación de dar respuestas y soluciones a las necesidades y urgencias que se viven en estos momentos nada fáciles por millones de personas", ha señalado López.

El presidente de la Comisión ha instado a reconsiderar "para qué y quién estamos aquí, y no es ni para insultarnos ni atacarnos sino para demostrar que la política sirve para mejorar la vida de la gente".

Estas palabras llegan tras los momentos de tensión vividos en la comisión, que Iván Espinosa de los Monterosha abandonado airadamente a modo de protesta después de Pablo Iglesias dijera que a su partido "le gustaría dar un golpe de estado".

Tras las palabras del líder de Unidas Podemos, el portavoz de Vox ha exigido al presidente de la comisión, el socialista Patxi López, que "tomara cartas en el asunto" porque Iglesias había "faltado a la verdad" con su "ofensiva" afirmación sobre Vox.

"Ha dicho que parece, no que vaya a dar un golpe de Estado", ha sido la respuesta de López, a la que ha añadido que los miembros de Vox tienen "la piel muy fina". "Estoy hablando yo, no tiene la palabra" ha añadido, cuando Espinosa hacía ademán de coger el micrófono para intervenir.

López ha explicado que la libertad de expresión consiste en decir "lo que uno quiere decir y escuchar lo que uno no quiere escuchar". En cualquier caso, como le había pedido el portavoz de Vox, López ha preguntado a Iglesias si quería rectificar su comentario, lo que el vicepresidente, lejos de retractarse, ha aprovechado para hacer una precisión.