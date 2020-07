Patxi López asegura que no busca ningún "trampolín" para ser presidente de España

El lehendakari, Patxi López, quiere agotar la legislatura, repetir en el cargo como presidente del Gobierno vasco y no pretende tener ningún "trampolín" para ser presidente del Ejecutivo central.



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, López ha manifestado que se va a quedar en Euskadi donde tiene "su dedicación exclusiva". "Mi objetivo es ser lehendakari, agotar la legislatura para dar las respuestas que necesita la situación que está atravesando este país, presentarme a las próximas elecciones y volver a renovar la confianza para seguir siendo lehendakari, ha añadido.

El presidente del Gobierno vasco, que ahora ha sido designado secretario de relaciones políticas de la Ejecutiva del PSOE, ha señalado que Alfredo Pérez Rubalcaba le pidió que estuviera "cerca de él para aportar ese criterio y posición política que tiene el PSE-EE en esta situación, lo que podemos sumar y aportar al proyecto socialista, y ese proyecto socialdemócrata que necesita el progresismo de Euskadi y el conjunto de España", ha apuntado.



Sin embargo, él trasladó a Rubalcaba que "eso tenía que ser radicalmente compatible con mi prioridad absoluta, que es la de ser lehendakari". "Y así es. No es un cargo de gestión porque no le dedicaría ni un minuto a algo que me quitara tiempo de esta dedicación de lehendakari", ha añadido.