La imposición del fajín rojo ha tenido lugar en un acto militar en el Ministerio de Defensa, ante la ministra Margarita Robles, representantes del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), en donde trabaja actualmente, su familia y compañeros.

Con esta distinción se ascendía así a la primera mujer que entró en la Academia General Militar de Zaragoza en 1988. Su ascenso ha llegado 30 años más tarde convirtiéndose en general de brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra.



Patricia Ortega ha agradecido a sus mandos, a sus compañeros y a su familia el apoyo, la lealtad y la paciencia con la que la han acompañado en una trayectoria que no culmina con el ascenso de hoy sino que traerá nuevos retos.



Ortega ha accedido al empleo de general de brigada por haber "acreditado de modo sobresaliente la competencia profesional y capacidad de liderazgo", determina el decreto de concesión leído solemnemente al inicio del acto.



En el acto también se ha destacado que Ortega "asciende por haber acumulado el mérito y capacidad exigible para ello y no en virtud de un cupo por razón de género" y por que ha "superado de manera notable 30 años de sacrificio, dedicación y esfuerzo".



Por su parte, la general ha agradecido a sus compañeros y a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas su "trabajo y dedicación" y ha subrayado que el mérito de haber alcanzado el grado de general no es solo suyo.



"No se llega aquí solo, esto no es el éxito de una persona, es el éxito de la profesión" y de todos sus compañeros y miembros de las Fuerzas Armadas.