Los partidos reclaman a Pedro Sánchez medidas ante el caos jurídico sin estado de alarma

El caos jurídico desatado por la falta de un 'plan B' del Gobierno por el fin del estado de alarma continúa dominando el debate político. Si ayer el Partido Popular, Vox y Ciudadanos reprochaban al presidente la falta de marco legal para hacer frente a la pandemia del coronavirus, hoy han sido sus socios quienes han evidenciado su desacuerdo con la estrategia del Gobierno.

"Es un incumplimiento más", ha denunciado Gabriel Rufián (ERC). Tampoco lo compronde Más País, que lamenta que "no hay ningún plan", ni Compromís, que asegura que la gestión del final del estado de alarma "produce confusión". Y mucho menos el PNV, que considera que "no tiene sentido".

Críticas por la falta de medidas

Y es que, ningún partido entiende que Pedro Sánchez no haya puesto sobre la mesa un nuevo plan legislativo tras el estado de alarma para las comunidades, algo que sí ha propuesto el PP. "No puede estar todo el mundo equivocado", ha recordado hoy la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que reclama al Gobierno que "legisle, porque cada día que pasa es más complicado".

El Partido Popular se dice dispuesto a votar a favor de un nuevo plan de Sánchez, algo que Moncloa no se plantea. Hoy, el presidente ha vuelto a insistir en que las comunidades autónomas tienen "a su disposición todas las herramientas" para hacer frente a la propagación del virus.

Pero lo cierto es que los altos tribunales de las comunidades están frenando las medidas algunos territorios, como Navarra o el País Vasco. Y la iniciativa del PP tampoco comulga con todos los partidos. "No me parece irónico, me parece cínico", ha señalado el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que recuerda que Pablo Casado no apoyó el último estado de alarma.

Otros, como el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, hablan de un "estado de confusión" y aseguran que al Gobierno el falta planificación.