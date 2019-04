Para el PSOE "sería inconstitucional" eludir la investidura y C’s critica "aceptaciones condicionadas"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha exigido a Rajoy que se presente a la investidura, "le guste o no le guste y tenga o no los votos suficientes", al asegurar que sería "irresponsable e inconstitucional" que no lo hiciera.

Hernando ha lanzado esta advertencia a Rajoy en rueda de prensa en el Congreso tras el anuncio del jefe del Ejecutivo de que intentará recabar apoyos para formar gobierno tras aceptar el encargo del Rey, pero sin garantizar que se presentará a la reelección.

"Tendrá que presentarse al debate de investidura, le guste o no, tenga para entonces los votos suficientes o no, porque tendrá que acatar y cumplir la Constitución", ha afirmado el portavoz socialista.

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dicho que "no caben aceptaciones condicionadas" como la que entiende que ha hecho el candidato del PP al encargo del Rey, y le ha emplazado a que disipe en las próximas horas "las dudas que ha sembrado" sobre su sometimiento a la investidura.

También espera que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ponga fecha a la sesión de investidura en los próximos días.