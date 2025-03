Page pide a Pedro Sánchez romper relaciones con Puigdemont: "Nos puede llevar a la ruina"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pide a Pedro Sánchez que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) "rompa claramente con Puigdemont" porque, a su juicio, puede les "llevar a la ruina como proyecto y como partido".

"Los pactos anti natura nunca funcionan bien y este es probablemente de los más graves que ha habido en democracia", ha declarado García-Page ante los medios en Mota del Cuervo (Cuenca). "No se pueden aceptar más condiciones", añade.

Unas afirmaciones realizadas por el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas y, a su vez, lamenta que que Cataluña vaya a tener "privilegios".

"Parece llamativo que lo quieran hacer con menores y no con la financiación. Hay que ser serios". Para Page, el "cambio de opinión" del PSOE se hace "por imposición de Puigdemont", algo con lo que está en desacuerdo.

Page: "Si va a salir con peajes, menor que no salga"

El presidente autonómico también se ha pronunciado acerca de los Presupuestos Generales del Estado en 20225. "Si va a salir con peajes de Puigdemont, es mejor que no salga", asegura Page. "A veces no sabe uno si es mejor que salga o no salga, si va a salir con los peajes de Puigdemont, es mejor que no salga, sale mucho más caro", asegura.

El presidente castellanomanchego reclama la necesidad de las comunidades de contar con un nuevo sistema de financiación autonómicapara poder cumplir con los requisitos presupuestarios de la Unión Europea, aunque apunta a que parece difícil que salga adelante cuando tampoco parece que vaya a haber Presupuestos.

Desde Sumar, la secretaria de Organización del partido, Lara Hernández, insiste en que el Gobierno de Sánchez tiene que cumplir su obligación de presentar nuevos PGE: "Consideramos que la obligación del Gobierno es siempre que haya Presupuestos Generales (...) Su obligación siempre es intentarlo", afirma.

De este modo, solicita a los socialistas a presentar las líneas en materia presupuestaria para debatirla conjuntamente y que una vez que haya consenso, se lleve al Congreso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com