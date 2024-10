'The Economist', contra Pedro Sánchez: "Se aferra al cargo a costa de la democracia española"

La prestigiosa revista británica 'The Economist' publica este viernes un artículo que lleva por título "Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española". Resulta un escrito poco esperanzador para el líder del Ejecutivo, puesto que se le describe con la palabra 'ruthless', que, según el diccionario de Cambridge, se aplica a personas que no piensan o no se preocupan por el dolor que puedan causar a otros. Ese mismo diccionario traduce 'ruthless' como implacable o despiadado.

En dicho artículo se hace un repaso a los frentes que tiene abiertos el presidente, como el caso que afecta a su esposa, Begoña Gómez, a la vez que destaca su dependencia de los partidos independentistas. Entre tanto, describe a Sánchez como un estratega "astuto y despiadado".

Por su parte, el Gobierno resta importancia a este artículo, a pesar de la influencia internacional de 'The Economist'. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha reivindicado este mismo viernes que España es "referente en democracia", mientras ha negado las críticas al presidente del Gobierno.

Estas han sido sus palabras tras ser preguntado por los medios de comunicación acerca del artículo que publica el medio británico acusando a Sánchez de "aferrarse al poder a costa de la democracia". Al respecto, en el marco del Foro La Toja, que se celebra estos días en O Grove, Carlos Cuerpo ha "negado la mayor" y ha incidido en que España "ahora mismo es un referente a nivel europeo" en aspectos como la economía, "siendo la locomotora entre las grandes economías europeas".

Encuentros con los presidentes autonómicos

La publicación de este artículo ha coincidido en la misma jornada en la que el presidente del Gobierno se ha reunido en La Moncloa con los presidentes de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, Fernando López Miras, Carlos Mazón y Emiliano García-Page, respectivamente. Dichas reuniones de Sánchez con los presidentes autonómicos llegan en pleno debate de la financiación autonómica tras acordar el Ejecutivo con ERC el 'cupo catalán'.

Fernando López Miras ha sido el primero en acudir al Palacio de La Moncloa. Lo ha hecho a eso de las 10:00 horas para exigir al jefe del Ejecutivo que nivele los recursos de las comunidades infrafinanciadas a través de un fondo transitorio mientras se reforma el sistema. También se ha mostrado favorable a abordar la condonación de la deuda dentro de la mesa de negociación para renovar el modelo de financiación. Al ser preguntado por si aceptaría una condonación de la deuda, López Miras considera que esa "no es la solución a la infrafinanciación", pero que se podría abordar, aunque siempre dentro de la mesa de negociación para reformar el modelo de financiación autonómica.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, también del PP, secunda la petición que ha realizado su homólogo murciano con la intención de poner en marcha un fondo de nivelación para las comunidades autónomas infrafinanciadas, adelantando un posible frente común también con Andalucía y Castilla-La Mancha, cuyos recursos están por debajo de la media.

"Castilla-La Mancha se opone siempre a que la riqueza se distribuya entre todos y se empiece a computar por territorios. Hablando de manera clara: la riqueza de Castilla-La Mancha no es de los castellanomanchegos y la de Cataluña no es de los catalanes; es de todos", defendía por su parte Page tras su encuentro con Sánchez.

Para Page, "nunca la igualdad de España" ha estado tan ligada a la "unidad". "La economía es interdependiente, no se puede trocear en 17. Insisto, los territorios no pagamos impuestos, sino que los pagan los ciudadanos y las empresas. Cuando se habla de solidaridad, se camufla lo que supone la soberanía y la riqueza nacional que no es la solidaridad porque solo se puede predicar de algo que es tuyo, pero si es nacional entonces hablamos de justa redistribución de la riqueza", insiste. Dentro de la conversación de la "redistribución" y la "solidaridad" de todos los españoles, ha citado el artículo 156 de la Constitución para apuntalar su punto de vista.

