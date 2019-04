Pablo Iglesias, perplejo por la decisión de Pedro Sánchez de no postularse para liderar una alternativa al Gobierno del PP

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado hoy perplejo con la decisión anunciada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de no postularse para liderar una alternativa al Gobierno del PP si no cuenta con los apoyos necesarios. A través de su perfil de Twitter, Iglesias se ha preguntado si la actitud de Sánchez es el camino del cambio y se ha mostrado desconcertado por ello. "Sánchez dice que no quiere liderar la alternativa y que va a hablar con todos, incluido el PP ¿Este es el camino del cambio? No entiendo nada", ha publicado Iglesias.

Otro que se ha quedado desconcertado por las palabras de Sánchez ha sido el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, que se ha pronunciado a través de la misma red social que su jefe de filas. "Sánchez dice que hablará con el PP y que él no se postula como candidato. ¿Alguien entiende algo? Mecánica Cuántica Avanzada me costó menos", bromea en alusión a su doctorado en Ciencias Físicas