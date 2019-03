Pablo Iglesias: "Pedro Sánchez está perdido y no sabemos a quién apoya"

Iglesias considera que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, está "perdido", puesto que "no sabemos a quién apoya". "Los que no vamos a pactar con el PP somos nosotros", ha dejado claro el dirigente de Podemos, quien apunta que "nosotros sabemos donde queremos ir y donde no".

Pablo Iglesias, que ha recordado que ahora se cumple un año del nacimiento de Podemos, ha denunciado que la entrevista "acordada desde hace una semana" ha sido cancelada "porque doña Susana se había enterado y dijo que no se entrevistaba en su televisión al 'coletas'", de forma que "Canal Sur de Susana ha vuelto a dar la campanada".

Asegura que "no hay diferencias entre unas televisiones públicas y otras, tienen miedo a entrevistarnos, pero no puede ser que la televisión pública sea cortijo privado de partidos, gobierne quien gobierne", tras lo que ha insistido en lanzar el reto a Susana Díaz a mantener un debate con él en televisión.

"Parece que Susana Díaz manda más que Pedro Sánchez, que está perdido", apuntó Iglesias bromeando a raíz de lo ocurrido en Estados Unidos, tras lo que considera que Pedro Sánchez "está perdido y no sabe si está de acuerdo con reformar la Constitución o no sabe con quién está Sánchez en Grecia; no sabemos a quién apoya Pedro Sánchez, pero está claro que los que no vamos a pactar con el PP somos nosotros".

En su intervención, interrumpida bajo los gritos de 'Presidente, presidente', recordó el paso de su abuelo por Sevilla, citó un poema de Manuel Machado sobre Andalucía y apeló al "duende de Sevilla" para dejar claro que "necesitamos magia para demostrar los cambios son posibles y que no tenemos que seguir gobernados por la casta ni aguantando ladrones".

"Ya no queremos protestar sino salir a defender", ha aseverado Iglesias, insistiendo en su llamamiento en Madrid el día 31, puesto que ha dejado claro que Podemos "sabe donde no hay que ir, no hay que ir a la política de austeridad del PP, y donde sí hay que ir".

En ese sentido, ha apuntado "datos concretos", de forma que "desde 2007 a 2014 hay menos empresas, la renta es 15.000 millones más baja, el crédito concedido por los bancos es menor que en 2007, y la deuda pública es mayor que en 2007; hay mas parados y menos ocupados que finales de 2007; y por ahí sabemos que no hay que ir".

Lamenta que "desde que gobierna Rajoy el porcentaje de desempleados con prestación ha caído, la mitad de los que están inscritos en el paro no reciben ninguna prestación, y todas estas cifras cuando llegamos a Andalucía suben, sabemos por donde no hay que ir, pues tenemos GPS y no nos perdemos como Pedro Sánchez".

En su intervención, interrumpida por gritos como 'PSOE y PP la misma mierda es', 'El pueblo unido jamás será vencido', 'Ese pedazo de coleta' o incluso el 'Cumpleaños feliz', ha apuntado que "tenemos que ir estableciendo un impuesto de grandes patrimonios, impuesto de las grandes riquezas".