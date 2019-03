Pablo Iglesias: "Podemos puede ser un instrumento para el cambio político"

"El escenario político está cambiando y los actores políticos tradicionales no van a jugar un papel tan importante como en el pasado"

En su comparecencia ante los medios,Pablo Iglesias se ha tomado hoy con "prudencia", "cautela" y "humildad" las encuestas que les sitúan como primera fuerza política del país, y ha afirmado que no tiene "ninguna duda sobre la honorabilidad de Tania Sánchez", candidata de IU a la presidencia de la Comunidad de Madrid, partidaria de la convergencia con Podemos.



Cuando se cumple un año del nacimiento de su partido, Iglesias ha constatado que el escenario político de cara a las elecciones generales de noviembre está "muy abierto", aunque ha subrayado que el "sistema de partidos fundamentado en dos fuerzas dinásticas (PP y PSOE) está llegando a su fin".



A este respecto, ha observado que la emergencia de Ciudadanos como cuarta fuerza política -según la encuesta de Metroscopia- "revela que el escenario político está cambiando y que los actores políticos tradicionales no van a jugar un papel tan importante como en el pasado".

Protagonistas de ese "cambio político"

Tras señalar que en Podemos están "encantados de ser protagonistas de ese cambio político", se ha mostrado también preparado para afrontar un año electoral "muy complicado", en el que les van a "atacar mucho" y en el que tendrán que "trabajar muy duro".



Una vez que el PP ha designado esta mañana a su vicesecretario general Carlos Floriano coordinador de su campaña para las municipales y autonómicas de mayo, Iglesias ha recordado que Íñigo Errejón será el que dirija la campaña de Podemos y ha confesado que está "deseando que empiece la "contienda".



"Ya saben mi apuesta por quien lo puede hacer mejor", ha agregado el líder de Podemos, que ha insistido en su intención de no condicionar los procesos de elección de los candidatos que se están llevando a cabo en las distintas comunidades autónomas.



Preguntado por si se han mantenido conversaciones con IU para formar un frente de izquierdas, ha asegurado que no ha habido ningún tipo de reunión "ni pública ni privada desde hace mucho tiempo" y ha insistido en que el cambio político que propugna Podemos no se basa en una coalición de izquierda, sino en el protagonismo de los ciudadanos.



Ha insistido en la importancia del respeto a la soberanía popular, en alusión al proceso electoral de Grecia, y ha rechazado el discurso del miedo que, según ha dicho, algunos pretenden agitar, al tiempo que ha recalcado que los mercados no pueden condicionar el sistema.

Iglesias ha pronosticado también que la gran 'Marcha por el cambio' con la que espera congregar a miles de personas el próximo 31 de enero en Madrid será una "movilización histórica" que "abrirá un cambio de ciclo político en España".