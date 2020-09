Pablo Iglesias fija como "tarea fundamental" de Podemos poner fin a la Monarquía y "avanzar hacia la República"

El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha fijado como "tarea política fundamental" de su partido avanzar hacia un "horizonte republicano".

"Hay que trabajar y construir alanzas para avanzar hacia un horizonte republicano, tiene que ser una tarea política fundamental de Podemos en los próximos tiempos", ha dicho Iglesias en la apertura del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, que marca la hoja de ruta del partido.

Además ha aprovechado para defender un acuerdo de los Presupuestos de 2021 con la mayoría parlamentaria que facilitó la investidura, frente al bloque de derechas cuyas políticas van "en la dirección contraria" a las nuevas cuentas públicas que "no les van a gustar".

El líder de Podemos considera que los republicanos deben ser capaces de entender el "momento histórico de crisis de la Monarquía y del modelo de estado que encarna" y en consecuencia " tener valentía y audacia para poner sobre la mesa la necesidad de que España avance hacia el horizonte de una República" en el que "llegue a la Jefatura del Estado".

Pablo Iglesias considera que "cada vez menos gente en España entiende, especialmente la gente joven, que en pleno siglo XXI la ciudadanía no pueda elegir quien es su jefe de Estado y que este no tenga que responder ante la Justicia como cualquier ciudadano y no pueda ser apartado de su cargo si comete un delito".

El vicepresidente de Gobierno ha vinculado ese horizonte republicano para encauzar la crisis económica y territorial de España, al plantear un proyecto que suponga fortalecer los derechos sociales, los servicios públicos, la igualdad de género, educación y cultura, que sea "modernizador" y deje atrás el modelo económico basado en "especulación inmobiliario, la exclusividad del turismo y la contratación pública del que la Monarquía fue un ineficaz promotor".