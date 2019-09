Preparando la estrategia para la repetición de las elecciones el 10-N, el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, viene a Espejo Público. Una entrevista en directo para conocer sus planes tras el fracaso de las negociaciones con los socialistas y su particular enfrentamiento con Pedro Sánchez.

Pablo Iglesias podrá responder a las críticas con las que el PSOE ha comenzado la precampaña, señalando a Unidas Podemos como responsable de la falta de gobierno, de un acuerdo de izquierdas que hubiera evitado las nuevas elecciones. El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha confesado, en La Sexta, que "no dormiría por la noche" con miembros inexpertos de Unidas Podemos al frente de Ministerios como el de Hacienda, Transición Ecológica o gestionando la Seguridad Social. Ha justificado la decisión que tomó de no aceptar las condiciones de Iglesias porque anteponía los intereses generales del país, que precisa un gobierno que aporte estabilidad los próximos cuatro años. Sánchez ha justificado la inviabilidad de un gobierno de coalición con Podemos en que la idea que subyacía de la exigencia de los morados era la de dar lugar a "dos gobiernos en uno". Y ha responsabilizado de todo ello, en particular, a Pablo Iglesias.

También, ante la nueva convocatoria electoral, se ha vuelto a hablar de la posibilidad de que el fundador y antiguo número dos de Podemos, Íñigo Errejón, se presente a las generales.