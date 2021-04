Pablo Iglesias carga contra Vox: "Si me pegan un tiro o me ponen una bomba dirán que me aprovecho"

Pablo Iglesias ha cargado contra Vox al no condenar las amenazas de muerte la candidata Rocío Monasterio. "Si un día me pegan un tiro o me ponen una bomba y me salta en un pie, dirán que me aprovecho que me ponen una bomba y pierdo un pie o una mano para la campaña" ha afirmado Pablo Iglesias, candidato de Podemos a las elecciones de la Comunidad de Madrid.

La denuncia

"Venimos de presentar la denuncia en la comisaría del Congreso de los Diputados. Hemos recibido amenazas de muerte a mi padre, a mi madre, a mi pareja y a mí. Creo que es enormemente grave que podamos recibir en este caso cuatro balas de Cetme. El Ministro del Interior me dijo que es una amenaza real y grave. Y lo que ha pasado esta mañana ya lo han visto ustedes" ha explicado Pablo Iglesias, candidato a las elecciones de Madrid 2021.

El líder de Unidas Podemos ha decido hoy abandonar el debate que tenía lugar en la Cadena Ser al no condenar la candidata de Vox las amenazas de muerte que ha recibido Pablo Iglesias. "En el debate lo único que he pedido es a la candidata de la ultraderecha que se retractara de las declaraciones en las que había puesto en duda la veracidad de las amenazas de muerte que hemos recibido."

Sobre su salida del debate electoral, Pablo Iglesias ha planteado a la cadena que si Rocío Monasterio no se retractaba "nosotros nos íbamos a ir. Creo que ya era hora de que alguien hiciera esto. Hay que terminar ya de una vez con el blanqueamiento mediático de la ultraderecha. En democracia no son aceptables las amenazas de muerte, no es aceptable poner en duda que se producen esas amenazas de muerte terroristas."

Iglesias ha recordado el ataque a una sede de Podemos en Cartagena con cócteles molotov y que "no haya habido todavía ninguna detención. Creo que ya se ha blanqueado y se ha normalizado demasiado a la ultraderecha, que es el mayor peligro para nuestra democracia. He presentado una denuncia en comisaría y espero que haya una respuesta judicial y que se produzcan detenciones. Esto tiene que tener una respuesta ciudadana y democrática en las urnas."

"Lo que están diciendo de nosotros ya no es atacarnos por nuestra ideología, ya ni siquiera me llaman rojo de mierda. Me dicen chepudo, me dicen rata asquerosa. Es una estrategia de deshumanización que es un calco de lo que hacían los nazis en los años 30" ha expresado Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a las elecciones a la Asamblea de Madrid 2021.