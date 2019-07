El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dedujo este lunes de los guiños que ha hecho el PSOE a PP y Ciudadanos para que se abstengan en la investidura que al candidato a la misma, Pedro Sánchez, no le interesa el programa que le va a presentar en su reunión de mañana, sino “ser presidente a toda costa”. Así lo manifestó en declaraciones a los periodistas antes de inaugurar uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, dedicado al republicanismo.

Desde el PSOE se anunció esta mañana que Sánchez llevará una propuesta de programa a Iglesias en su reunión de mañana en el Palacio de la Moncloa. Para el líder de Podemos, cuando el PSOE quiere sacar adelante la investidura con guiños a un lado y al otro, es que “quiere sacar la investidura como sea independientemente de los programas”, y a Sánchez “da la impresión de que el programa no le interesa”, sino que “le interesa ser presidente a toda costa independientemente del programa”.

En su intervención en el curso, a preguntas de un asistente, unió esta sospecha con su reivindicación de entrar en el Gobierno: “Quien quiere un acuerdo programático sólo para sacar la investidura adelante, luego sabe que que tiene capacidad de ejecutar esas medidas es el Gobierno”. Por eso, insistió en que hay que negociar programa y composición del Gobierno todo a la vez porque “no se pueden separar”.

Ante los periodistas antes del curso, Iglesias insistió en que “hay tiempo para negociar un acuerdo integral” en julio, y urgió a ello al subrayar, precisamente en sede universitaria, que “los buenos estudiantes tienen que tener los deberes hechos a principio del verano”, pero admitió que, habiendo sumado sólo a los diputados del PSOE el apoyo del del Partido Regionalista Cántabro, Sánchez “a lo mejor tiene que repetir en septiembre”.

Frente a los reproches de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que tras el Consejo de Ministros del viernes contrapuso supuestos movimientos del PSOE a los que no había hecho Podemos, Iglesias dijo, antes del curso y dentro de él, que su partido no ha “parado de hacer cesiones desde el principio”.

Echó en cara al PSOE que primero dijera que un Gobierno de coalición no tendría apoyos suficientes, que cuando él ofreció retirar su plan si no los tiene los socialistas señalaran las incompatibilidades respecto a Cataluña, y que cuando Podemos prometió no poner líneas rojas el PSOE contestara que está dispuesto a tener en cuenta sugerencias de ministros, pero que “no pueden ser de Unidas Podemos”.

“Hombre, gracias”, ironizó en el coloquio posterior a su intervención en el curso, donde puntualizó que, si tienes mayoría absoluta, puedes tener en cuenta propuestas de la oposición, pero que, si no la tienes, “tienes que negociar”. También ante los periodistas y ante los estudiantes, el líder de Podemos recriminó al PSOE que la investidura es algo serio y no se puede reducir a “una campaña por el relato”, por más que los “especialistas en marketing tienen mucho peso en la dirección del PSOE”; una obvia alusión al jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo.

Frente al mensaje lanzado desde el PSOE de que Sánchez hará una propuesta de programa mañana a Iglesias, éste replicó que Unidas Podemos lleva “dos meses planteando reunir a los equipos de negociación, que ya tienen experiencia” de las conversaciones para los Presupuestos. Y, ante el de que Sánchez dará mañana “un paso definitivo”, contestó que “es extraño a anunciar una decisión que se va a tomar antes de que se haya tomado”.

A pregunta de un asistente sobre si cabe un punto intermedio entre Gobierno de coalición como el que quiere Podemos y de cooperación como ofrece el PSOE, recordó que ni la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, supo definir en qué consiste éste último. “No hay ningún lugar en el mundo donde haya un ejemplo de Gobierno de cooperación”, sentenció.

Iglesias también ha realizado declaraciones en relación a la manifestación del Orgullo Gay Madrid 2019 . Asegura que ve "lógico" que el colectivo LGTBI esté enfadado con Ciudadanos, tal y como demostró durante la manifestación del Orgullo de este sábado, tras sus "acuerdos de Gobierno con la extrema derecha homófoba en muchos territorios del país".

El líder 'morado' ha sido preguntado por los altercados sucedidos este sábado, que terminaron con los diputados de Ciudadanos escoltados entre insultos y lanzamiento de objetos la manifestación del Orgullo escoltados por la Policía Nacional.

"Creo que es lógico que el colectivo LGTBI no esté muy contento", ha apuntado Iglesias. Además, cree que a Ciudadanos no le puede "sorprender" esta situación cuando han pactado con Vox.

"A nadie le puede sorprender que si te dedicas a pactar y a gobernar con la ultraderecha homófoba, pues los colectivos LGTBI te transmitan que no les gusta mucho eso", ha insistido.

Aún así, ha declarado que defiende "el derecho de reunión y manifestación de todo el mundo" y ha apuntado que los 'naranjas' tienen "el derecho a ir a las manifestaciones que le de la gana y a manifestarse tranquilamente".