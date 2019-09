El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha clausurado en Vitoria la convención política del PP en el País Vasco. Casado ha asistido en un clima envuelto en polémica después de que la portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, criticara la organización del partido en Euskadi calificando de "tibieza" la labor de los populares vascos ante el nacionalismo y el "fracaso" de ese proyecto. Unas declaraciones que provocaron la respuesta pública del presidente de Guipúzcoa, Borja Sémper, y el expresidente popular de Vizcaya, Antón Damborenea.

"Mientras algunas caminaban sobre mullidas moquetas, otros nos jugábamos la vida defendiendo la Constitución", recordaba Sémper. Antón Damborenea afirmó que "quien no conoce ni la Historia ni la Constitución no puede ser portavoz del PP".

La indignación del PP vasco con Cayetana Álvarez de Toledo era evidente, e incluso, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso ha acusado a la portavoz de reavivar el "dolor" entre compañeros. "Mucha gente del PP vasco, que ha peleado mucho, se ha sentido dolida por esas manifestaciones, por esa incomprensión; somos leales a nuestras ideas y somos mayores de edad, y lo que buscamos es la conciliación en Euskadi, y también en España", añadía Alonso. Además ha resaltado que han tenido el apoyo de muchos dirigentes del partido: "Hemos recibido muchos mensajes de apoyo del PP, de dentro y de fuera del País Vasco, y no voy a pedir a Cayetana Álvarez de Toledo que rectifique, no pido nada, lo último que quiero es pelear con una compañera; mis adversarios son otros".

En este acto al que ha asistido Pablo Casado todos los gestos iban dirigidos a mostrar una imagen de unidad y buenas relaciones personales. "Yo soy también del PP vasco","si no fuera por vosotros yo no estaría en política"o "el Partido Popular no tiene explicación ni razón de ser sin el PP vasco", han sido algunas de las frases que ha pronunciado el presidente del Partido Popular.