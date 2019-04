Pablo Casado responde al Papa Francisco: "En España ya hay paz"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que "en España ya hay paz" en relación con las declaraciones del Papa Francisco en las que anunciaba que visitaría el país cuando hubiera paz.

"En España ya hay paz. Hay un sistema de libertades y derechos y justicia independiente, y, cuando no la hay, por ejemplo cuando hay kale borroka en Cataluña, se encausa a sus responsables", ha dicho Casado en respuesta a la única pregunta que se ha permitido a los medios antes de visitar el Instituto de Astrofísica de Canarias. "Paz hay en un democracia como la nuestra, pero para que haya concordia en Cataluña hay que aplicar la ley", incluida la Ley de partidos.

Vox no comparte sus palabras porque habló cono "sacerdote de origen argentino"

Vox ha manifestado en relación con las palabras del Papa Francisco sobre los cuerpos en fosas o desaparecidos, víctimas de la Guerra Civil española, que si son palabras pronunciadas como el Sumo Pontífice, las acatan, pero, en cambio, si las hizo como el sacerdote Francisco, "desde un punto de vista ideológico, evidentemente, hay cosas que no compartimos con él".

En rueda de prensa, el diputado de Vox Rodrigo Alonso ha sido preguntado sobre el hecho de que el Pontífice afirmara el pasado domingo en una entrevista que una "sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos". Alonso ha opinado que el Papa no hizo esas manifestaciones como "Sumo Pontífice, sino como el sacerdote de origen argentino" y, en ese sentido, "no las compartimos". Ha considerado que algunas manifestaciones las hizo a "título personal" y no como Sumo Pontífice.

Asimismo, ha señalado que si el Papa habló de muros, hay que recordar que el Vaticano "está rodeado de muros".

