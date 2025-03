José Beltrán, sobre el papa Francisco: "Es cierto que se estabiliza pero tiene pinta que va para largo"

El jueves por la noche el Vaticano difundió las primeras palabras del papa Francisco desde su ingreso en el hospital. Era la tan esperada prueba de vida. Aunque ese tono tan débil y cansado puede preocupar más que tranquilizar. El último parte médico informa que el Pontífice continúa "estable", sin nuevas crisis de insuficiencia respiratoria, ni fiebre. Por eso, El Vaticano ha decidido no informar sobre su salud hasta el sábado.

"Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la Plaza, los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. Gracias", dijo el papa Francisco en ese audio. La neumonía que sufre evoluciona con normalidad, pero insisten desde el Vaticano que el pronóstico continúa siendo "reservado". José Beltrán, director de la revista 'Vida Nueva', ha atendido este viernes a Antena 3 Noticias para abordar la situación.

"Se estaban difundiendo demasiados rumores en torno a la salud del papa y además con esa desconfianza que había generado el hecho de que no se trasmitieran fotografías. Y sin embargo, con esta voz, que es verdad que muestra esa fragilidad y las consecuencias y efectos de esa neumonía en su salud, muestra que está plenamente consciente. Y a buen seguro casi podría certificar, lejos de suspicacias que alguien pudiera pensar que se le estaba presionando de la Santa Sede, estoy convencidísimo que es el papa Francisco el que ha exigido grabar ese audio y que se difunda", explica Beltrán.

Sobre si ese mensaje consigue tranquilizar a los fieles, el director de la revista señala que "evidentemente muestra esa debilidad". "Cualquier enfermo que está en esa situación con ese cuadro complejo mostraría esa voz entrecortada y realmente a todos nos preocupa el ver así al Santo Padre". "Pero insisto, según me confirman a mí, como el siempre ha dicho, no se gobierna con la silla de ruedas sino con la cabeza. Y en este caso no se gobierna con la voz sino con esa cabeza y corazón que permanecen intactos. Y así me lo confirman a mí fuentes del Vaticano que están recibiendo órdenes directas del papa".

Ese mensaje lo difundió en español, sobre esto, Beltrán exclama que "es su lengua materna, es argentino de pura cepa". "Cuando algo le nace del corazón al papa Francisco, no solo lo hace en español, sino que escribe también en español. Cuando él escribe de puño y letra y escribe de corazón lo hace también del castellano".

Sobre si está cambiando algo en el Vaticano a la hora de informar de su estado de salud, José Beltrán manifiesta que el que no se informe hasta el sábado "hay que tomarlo como un signo de estabilidad". "Llevamos toda la semana desde esos episodios, esos sustos que nos hemos llevado con los broncoespasmos, toda la semana con el mismo parte. Es decir, estabilidad, no hay fiebre, sigue con la fisioterapia respiratoria. Y así llevamos los últimos cuatro días. A lo mejor, la Santa Sede como el equipo médico han constatado que si hoy no hay ningún sobresalto, el informe va a ser lo mismo". "Es cierto que el papa se estabiliza pero tiene pinta que va para largo", destaca. Son tres semanas desde su ingreso. "El papa está dando órdenes. Hay documentos firmados por él en el Gemeli. La Iglesia se está gobernando desde el hospital", sentenciaba.