Gobierno y oposición se acusan de poner en peligro la monarquía

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, urgió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a “cesar a su Gobierno radical” y “romper con sus socios que ya amenazan con otro golpe a la legalidad” en plena pandemia. “El problema es usted, que está degenerando las instituciones y arruinando a los españoles por un puñado de votos”, denunció. Así se pronunció en la sesión de control al ejecutivo en el Congreso, tras preguntarle “cómo pretende proteger a los españoles abriendo una crisis institucional” y después de recordarle que “prometió guardar y hacer guardar la Constitución con lealtad al Rey”. “Lleva dos años siendo desleal” al [[LINK:INTERNO|||Video|||5f733dba7ed1a8fad008faf6|||“tolerar los ataques” de miembros del Gobierno al jefe del Estado]], censuró. Casado enfatizó que, “pese a los vetos” de Sánchez, la Justicia “se administra en nombre del Rey”, que es “el símbolo de la unidad y la permanencia de la nación española”. “Si quieren cambiar el régimen lo que tienen que hacer es presentar una reforma constitucional y no seguir subvirtiendo la legalidad cobardemente por la puerta de atrás”, le avisó. En este sentido, Casado recordó a Sánchez que para tal fin necesitaría los votos del PP. “Y no lo toleraríamos porque somos su dique de contención”, sentenció, antes de emplazarle a “cesar a su Gobierno radical” y “romper con sus socios que ya amenazan con otro golpe a la legalidad” si es que “le queda algo de dignidad institucional”. “El problema no es la Constitución, ni la monarquía, ni Europa, ni los ayuntamientos, ni las autonomías, ni la oposición”, subrayó Casado, para quien “el problema” es justamente Sánchez porque “está degenerando las instituciones y arruinando a los españoles” y tan sólo “por un puñado de votos”.

"No entro en provocaciones"

Tras escuchar estas críticas, Sánchez indicó que no quiere “entrar en las provocaciones semanales” por parte del líder de la oposición, eludiendo el debate sobre la monarquía. Se centró en la pregunta registrada por Casado, sobre si piensa proteger el futuro de los españoles, y contestó que “radicalmente sí”, tanto en el presente como en el futuro. Sin embargo, el presidente del Gobierno matizó que se centrará “en las amenazas reales” pero “no en las ficticias” que, a su juicio, Casado “se inventa en sus intervenciones en esta cámara”. Dicho esto, emplazó al presidente de los populares a abandonar el bloqueo a la renovación de las instituciones. “Nosotros estamos protegiendo el presente y el futuro de los españoles. ¿Qué está haciendo usted aparte de insultar?”, planteó. “Aparte de insultar, se inventa amenazas ficticias, se erige en el defensor de la Corona, de la Casa Real...”, prosiguió Sánchez. “Vaya usted con cuidado, porque antes ustedes se erigieron en supuestos defensores de la unidad de España frente al independentismo catalán y ya ve cómo acabamos”, agregó. Por ello, Sánchez aconsejó a Casado que “no siga ese camino” de “utilizar constantemente la hipérbole en sus intervenciones”. “Solamente puedo pedirle lo que ofrezco: unidad”, sostuvo Sánchez, y como ejemplo de ello puso lo ocurrido en la Comunidad de Madrid al llegar a un acuerdo que “creo que es muy importante y hoy se va a sustanciar en el Consejo Interterritorial”.

Revolucionarios, ricos y republicanos...

En una intervención posterior, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, le ha acusado de irse del parlamento sin defender a la monarquía y la Jefatura del Estado. Para el PP, pese a la petición expresa de Casado, Sánchez se ha negado a desautorizar a los miembros de su gabinete que han atacado al jefe de Estado.

Egea preguntaba al vicepresidente del Gobierno, Pablo iglesias, al que le ha dicho "la mejor manera de acabar con un revolucionario es hacerlo rico". Iglesias le ha hecho una recomendación: "Cuando ustedes identifican a la monarquía con la derecha le están quitando vida, no nos hagan el trabajo a los republicanos".