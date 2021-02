Pablo Casado acusa a Pedro Sánchez de que "por donde pasa no crece la hierba" y él contesta que "sigue con la misma mala sombra"

El parón navideño y el descanso de las sesiones de control al Gobierno no han rebajado el tono de tensión en el Congreso. "Año Nuevo y usted señor Casado continúa con la misma mala sombra" espetó Pedro Sánchez a la pregunta de Pablo Casado.

Pablo Casado fue el primero en preguntar a Pedro Sánchez "por qué ha mutilado un informe del Consejo de Estado". La pregunta la formuló después de acusar a Pedro Sánchez de que "por donde usted pasa no crece la hierba, todo lo que toca le sale mal, hay ya quien dice que usted es gafe".

El líder del PP sacó a la palestra la marcha de Salvador Illa al frente de la gestión de la pandemia del coronavirus : "Declara el virus vencido y le llegan dos olas, pone su pegatina en la vacuna y le dejan de llegar, anuncia brotes verdes y cae el PIB a nivel de la Guerra Civil, encarga a Illa otro tripartito en secreto con ERC y le hacen aceptar en público la Mesa de Amnistía y Autodeterminación, presenta un decretazo de fondos europeos y se lo tienen que salvar los euroescépticos de Bildu y de VOX."

Acabó su intervención Casado asegurando que "España no merece un presidente como usted".

Afirmación tras la que tomó la palabra el presidente del Gobierno que reprochó a Casado que "más que una pregunta usted lo que ha hecho es plantear una opinión entre interrogaciones. Año Nuevo y usted continúa igual que el año pasado con la misma mala sombra que proyecta desde que usted lidera el PP desde hace dos años a esta parte".

Sánchez acusó a Casado de diversas contradicciones y es que asegura que "no hay quien le entienda".

"Señor Casado usted me pide que dimita el señor Illa, pero también me reprocha que se vaya el señor Illa, me pide que confine pero también que desconfine, me critica que este gobierno no recentralice las competencias del estado de alarma, es decir el mando único pero me pide más competencias para las comunidades".

En referencia a la abstención de VOX en la votación sobre los fondos europeos, Pedro Sánchez espetó a Casado que "es usted tan aparentemente moderado que hasta incluso el señor Abascal le da lecciones de responsabilidad con el país y de sentido de estado".