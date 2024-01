¿Miente Podemos al decir que el subsidio de desempleo supone un recorte? Sacamos la calculadora y los números dicen...

No pinta fácil la legislatura. Si bien es cierto que sobran los motivos para defender que el 'gato' Pedro Sánchez, y no tanto por sus orígenes madrileños sino por sus '7 vidas', nos tiene acostumbrados a hacer posible lo que a priori parece imposible ahora al felino le crecen los ratones entre sus amigos. La jornada de este miércoles fue de altos voltios en el Senado, el Gobierno tenía que convalidar 3 importantes decretos y comenzada la votación no contaba con los apoyos necesarios para sacarlos adelante.

'Junts' estaba aferrado al 'no', aunque dando la sorpresa finalmente decidieron no dejar caer a Sánchez y sin apearse del 'no es no' optaron por no votar favoreciendo así que dos de los tres decretos consiguiesen la luz verde, en concreto el ómnibus, fundamental para recibir el cuarto paquete de los Fondos Europeos, y el de las medidas anticrisis. Esta jugada de los independentistas hubiera servido para salvar también el decreto del subsidio de desempleo impulsado por Trabajo si no fuese porque los que no hace mucho formaban parte del Consejo de Ministros, los de Podemos, decidieron tumbarlo y lanzar un aviso: "Cuando el Gobierno negocia hay resultados si no negocian nosotros por los recortes no vamos a pasar".

Pasó entonces de ser Sánchez el perdedor de la jornada a volver a alzarse con la condición de superviviente y su vicepresidenta segunda coronarse como la gran damnificada. La formación morada justifica su rechazo a dicho decreto diciendo que la reforma del subsidio por desempleo para los mayores de 52 años que pactaron Calviño y Díaz supone un recorte, algo que desde Trabajo rechazan, pero ¿quién dice la verdad?

A continuación vamos a intentar explicar si Podemos miente al hablar de recortes o es la ministra de Trabajo la que no cuenta la letra pequeña.

¿Qué es el subsidio por desempleo?

No fue un camino de rosas la negociación que meses atrás mantuvieron Nadia Calviño y Yolanda Díaz, el camino estuvo más lleno de piedras que de llanos, pero finalmente hubo acuerdo. El subsidio se incrementó de los 480 euros actuales en todo su ciclo a 570 euros en los 6 primeros meses de la prestación, a 540 euros en los siguientes 6 meses, y volviendo a los 480 euros durante el resto de duración de la prestación, excepto para los mayores de 52 años, para los que la prestación se mantiene igual, en 480 durante todo el ciclo. Se ampliaron coberturas y se redujeron trabas burocráticas pero más allá de eso la fuente de conflicto se sitúa en las cotizaciones de los mayores de 52 años en situación de desempleo.

¿Cuál es el 'quiz' del problema?

Hasta la fecha la base mínima de cotización para mayores de 52 años se calculaba con el 125%. La reforma pactada por Calviño y Díaz introduce la reducción de este porcentaje del 125% al 100%. Leyendo esto parece lo escrito le da la razón a la formación morada. Pasar de un 125% a un 100% es un recorte, no cabe duda. Sin embargo, las matemáticas y su manía de la exactitud parece quitarles la razón.

Desde Trabajo se argumenta lo siguiente: No hay recorte porque el SMI va a ir subiendo la cantidad que supondría esa pérdida del 25% se compensa. La propia Irene Montero ha recordado en Espejo Público que la base mínima de cotización al 125% fue una medida del Gobierno de Zapatero que posteriormente Rajoy eliminó y recuperó el Gobierno de coalición "después de la subida más grande de la historia del SMI hasta los 900 euros" por eso dice Montero: "Se puede mantener perfectamente esa base de cotización sin recortes".

Dicho esto también hay que decir a favor de la versión de Trabajo que cuando se decidió la base al 125% el SMI apenas pasaba de los 700 euros por lo que era una forma de compensar las pensiones tan bajas a las que estaban condenados los mayores desempleados. Ahora que el SMI ya ha subido esa brecha ya no es tal.

Dicho de otra forma Podemos tiene razón en que la porción de tarta que se reparte con la reforma de Díaz es menor, pero Trabajo tiene razón cuando le rebate que la tarta a repartir es mayor.

¿Qué quiere Podemos? que aunque suba el SMI y de hecho ya ahora sea más alto se mantenga ese 25% de más. Y, ¿por qué Trabajo acepta la reducción de porcentaje? Porque esa subida de cotización la pagan las arcas públicas porque es subsidio no es salario y eso va dentro de las medidas de contención del gasto de la Seguridad Social. Además hay que señalarle una paradoja que se produciría si el Gobierno aceptase esa condición de los morados de mantener el 25% y es que los trabajadores mayores que cobran el SMI calculan su cotización con el 100% por lo que podría darse la incongruencia de que un desempleado se jubile con una paga mayor a la de un empleado en activo.

Irene Montero

Espejo Público ha entrevistado a Irene Montero y sin nombrar en ningún momento a Yolanda Díaz ni querer dar a entender que su 'no' ayer responde más a una venganza personal hacia la ministra por vetarla a ella en el nuevo Gobierno ha insistido en que "no es momento de recortes, sino de que asuman más responsabilidades los de arriba". Además ha ensombrecido en cierta manera el poder de la vicepresidenta al asegurar: "Este es un Gobierno en el que solo manda Sánchez". Eso sí no ha cerrado la puerta a un futuro acuerdo y emplaza al Ejecutivo a "retirar el recorte y los votos de Podemos estarán ahí" para concluir con el lema: "Los recortes no se negocian".

Yolanda Díaz

Díaz ha anunciado que convocará con carácter "inmediato" a los agentes sociales para negociar la reforma del subsidio de desempleo una vez acuerden la subida del SMI. Además ha metido en el mismo saco a Podemos y a la ultraderecha.

"Ayer, la derecha, la extrema derecha y Podemos han recortado los derechos de los parados", ha reprochado Díaz en Namur (Bélgica), donde participa en una reunión informal de ministros de Empleo y Política Social de la UE. Y ha insistido: "Esto lo han hecho PP, Vox y Podemos. Han votado 'no' a que hoy los parados que cobren un subsidio de 480 euros lo percibieran con un importe de 90 euros más al mes. Han votado 'no' al permiso de lactancia de hasta 28 días. Han votado 'no' a que los trabajadores que perciban un subsidio lo compatibilicen con una actividad laboral. Han dañado a nuestro país".