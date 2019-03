Óscar Puente: "Ha sido una injusticia histórica la que se ha cometido con Pedro Sánchez"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, considera que tras las primarias del PSOE, la realidad ha sido "contundente y tozuda". Se ha mostrado esperanzado de que las enseñanzas que se extraiga de este proceso sean que "la verdad se tiene que abrir paso por encima de los deseos de quien la cuentan".

El portavoz de la candidatura de Pedro Sánchez para liderar el PSOE ha señalado que, gracias a estas primarias, los militantes han tenido "la oportunidad de resarcirse de esa injusticia". "Ha hecho falta que una persona tuviera mucho valor para aguantar lo que ha aguantado durante muchos meses, ya que ha sido una injusticia histórica la que se ha cometido con Pedro Sánchez", apunta.

Óscar Puente ha asegurado que el país tiene "problemas muy importantes y Sánchez no está entre ellos". "A partir de ahora ser cobarde no va a salir tan bien y ser valiente no va a salir tan caro", como le había salido al secretario general electo, según el socialista.

"Los militantes del PSOE son los que mandan, ni los altos cargos, ni los antiguos referentes", ha afirmado Puente, que apunta que no sabe cuántas veces tiene que ganar Sánchez para que "algunos se den cuenta de que esto es lo que queremos los socialistas". "Los líderes son gente inteligente que sabrá adaptarse y leer el resultado", asegura.

Sobre la dimisión de Antonio Hernando como portavoz en el Congreso de los Diputados, considera que "debería haber dimitido antes de prestarse en la investidura de Rajoy a defender una postura contraria a la que en su momento defendió con mucho contundencia". "Sí me sorprende porque debía haber sido en otro momento", afirma.